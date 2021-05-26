«Скучает по общению с людьми»: Как кот Ахилл готовится к работе оракулом на Евро-2020

Кот Ахилл вновь будет "работать" предсказателем. Теперь на Евро-2020. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге стартовало большое культурное событие – Книжный салон. В день открытия, 26 мая, его гостем стал знаменитый эрмитажный кот Ахилл. Сейчас хвостатый активно готовится предсказывать результаты матчей чемпионата Европы по футболу, который пройдет с 11 июня по 11 июля, в том числе, в Петербурге. После долгого отсутствия массовых мероприятий пушистый наверстывает общение с публикой, поэтому не упустил возможности посетить и литературный праздник.

– В этом году Ахилл принял официальное предложение и подтвердил свое участие в качестве кота-оракула на Евро-2020. В сердцах многих из нас он, наверное, уже является таким амбассадором футбольного движения, – рассказала хозяйка Ахилла, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева. – Он готовится, посещает различные массовые мероприятия – насколько это сейчас возможно. И также не бросает свою карьеру кота-терапевта: продолжает ездить в детские учреждения, больницы, хосписы. Он очень скучает по вниманию, встречам, общению с людьми.

Ахилл в предвкушении очередного футбольного турнира. Фото: Полина ЖУКОВА

Напомним, что Ахилл стал знаменит как кот-оракул после Кубка конфедерации в 2017 году. Затем он продолжил эту «карьеру» во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Котик угадывал исход матчей, выбирая между двумя мисками с кормом. И в большинстве случаев его предсказания оказывались верны! Так, во время FIFA 2018 он был прав в семи из девяти случаях. По большей части он предсказывал матчи, которые проходили именно в Петербурге. А на этот раз может расширить свое поле зрения и взглянуть на игры, которые пройдут в других городах.

Кстати, сейчас Ахилл участвует в мероприятии «Котокультурная столица» – премии-переписи хвостатых, которые живут в учреждениях культуры. Победителя среди таких «сотрудников» определят путем голосования, результаты станут известны в июне. Впереди у хвостатых также День Эрмитажного кота, который в этом году отпразднуют 29 мая.