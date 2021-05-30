Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт30 мая 2021 9:24

Победа «Челси» над «Манчестер сити» вышибла «Зенит» из первой корзины перед жеребьевкой Лиги чемпионов

Теперь сине-бело-голубым придется стартовать из третьей
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
"Зенит" будет стартовать из тертьей корзины во время жеребьевки Лиги чемпионов.

"Зенит" будет стартовать из тертьей корзины во время жеребьевки Лиги чемпионов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Победа футбольного клуба «Челси» в матче с «Манчестер сити», похоже, серьезно осложнила жизнь петербургскому «Зениту». Если ранее на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов 2021/22 сине-бело-голубые должны были стартовать из первой корзины, то выигрыш лондонских футболистов отбросил их сразу в третью. Об этом стало известно после матча, прошедшего в субботу, 29 мая, на стадионе «Драгау» в городе Порту.

- В третьей корзине также будут представлены германский "Лейпциг", португальский "Порту", нидерландский "Аякс" и итальянская "Аталанта", - сообщает УЕФА. – Остальные команды определятся по итогам квалификации.

Для тех, кто не разбирается, поясним: разбивка по корзинам – это, образно говоря, распределение команд по уровню. Клубы из одной корзины не играют друг с другом: а значит, ни с "Аяксом" и итальянская "Аталантой" «Зенит» во время матчей не встретится.

Вместе с тем в первую корзину вошли "Манчестер Сити", "Челси", испанский "Атлетико", германская "Бавария", итальянский "Интер", французский "Лилль", португальский "Спортинг" и победитель Лиги Европы испанский "Вильярреал".

Напомним: ранее "Зенит" в очередной раз стал чемпионом России. На родном стадионе в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые разгромили московский "Локомотив" со счетом 6:1.

Спорт: ФУТБОЛ