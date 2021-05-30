Победа «Челси» над «Манчестер сити» вышибла «Зенит» из первой корзины перед жеребьевкой Лиги чемпионов

"Зенит" будет стартовать из тертьей корзины во время жеребьевки Лиги чемпионов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Победа футбольного клуба «Челси» в матче с «Манчестер сити», похоже, серьезно осложнила жизнь петербургскому «Зениту». Если ранее на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов 2021/22 сине-бело-голубые должны были стартовать из первой корзины, то выигрыш лондонских футболистов отбросил их сразу в третью. Об этом стало известно после матча, прошедшего в субботу, 29 мая, на стадионе «Драгау» в городе Порту.

- В третьей корзине также будут представлены германский "Лейпциг", португальский "Порту", нидерландский "Аякс" и итальянская "Аталанта", - сообщает УЕФА. – Остальные команды определятся по итогам квалификации.

Для тех, кто не разбирается, поясним: разбивка по корзинам – это, образно говоря, распределение команд по уровню. Клубы из одной корзины не играют друг с другом: а значит, ни с "Аяксом" и итальянская "Аталантой" «Зенит» во время матчей не встретится.

Вместе с тем в первую корзину вошли "Манчестер Сити", "Челси", испанский "Атлетико", германская "Бавария", итальянский "Интер", французский "Лилль", португальский "Спортинг" и победитель Лиги Европы испанский "Вильярреал".

Напомним: ранее "Зенит" в очередной раз стал чемпионом России. На родном стадионе в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые разгромили московский "Локомотив" со счетом 6:1.