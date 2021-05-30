Нарушителей правил аренды электросамокатов в Петербурге будут отслеживать по спутнику

В Петербурге вступили в силу новые правила аренды электросамокатов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В городском комитете по транспорту пояснили, как именно будут работать новые правила аренды электросамокатов в Санкт-Петербурге. По словам пресс-службы ведомства, скорость двухколесных машин будут ограничивать сразу и на программном и на аппаратном уровне – так что разогнаться свыше положенных 15 километров в час на оживленных улицах, проспектах и в парках пользователи кикшерингов не смогут при всем желании.

- Каждый сервис проката обладает собственным приложением, которое пользователь устанавливает на свой планшет или смартфон, - уточнили в ведомстве. – Это приложение при помощи встроенного GPS-трекера отслеживает, где именно находится арендный самокат. И как только он въезжает в зону, где действуют введенные ранее ограничения, скорость самоката автоматически сбрасывается до 15 километров в час.

Чуть другая ситуация со стихийными парковками – их, напомним, запретили устраивать вблизи станций метро, остановок общественного транспорта, а также на городских площадях. Помешать пользователю оставить самокат в неположенном месте приложение не сможет – но зато, если это случилось, автоматически добавит клиента в черный список. Он же, в свою очередь, будет единым – то есть, если злостного нарушителя заблокировали в одной прокатной компании, обратиться в другую он уже не сможет.

Что же касается самого ограничения скорости – в 15 километров в час – то оно на данный момент представляется и самим владельцам сервисов и городском властям наиболее оптимальным: этот та граница, ниже которой поездки на электросамокатах потеряют смысл. Особенно для тех, кто использует это средство передвижения, чтобы быстро добраться от работы или дома до метро или быстро съездить по делам. На данный момент снижать скорость еще сильнее не планируется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сервисы аренды электросамокатов ограничили скорость и запретили ездить в ряде парков в Петербурге

Пользователей-нарушителей будут вносить в единый "черный список" (подробности)