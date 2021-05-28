Сервисы аренды электросамокатов ограничили скорость и запретили ездить в ряде парков в Петербурге

В Петербурге приняли меры для контроля сервисов аренды самокатов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

После ряда громких аварий с участием электросамокатов, в Санкт-Петербурге оперативно приняли ряд мер, чтобы обезопасить горожан. В четверг, 27 мая 2021 года, в комитете по транспорту прошло заседание по вопросам регулирования работы сервисов аренды самокатов, на котором присутствовали сами представители кикшерингов. Компании рассказали, что уже ограничили скорость самокатов и ввели несколько изменений.

- Так, компания Whoosh уже ввела ограничения скорости в 15 км/ч на Невском проспекте, площади Восстания и на Лиговском проспекте от площади Восстания до Кузнечного переулка, а также в 20 км/ч на территории парка 300-летия и Приморского парка победы и на Яхтенном мосту. Компания Urent также ввела ограничение скорости на Невском проспекте, разработала и тестирует функционал ограничения скорости по районам города, - рассказали в Смольном.

Также некоторые кикшеринги ввели запрет для пользователей на передвижение или парковку самокатов в ЦПКиО, Летнем саду, Михайловском саду, в "Новой Голландии". Все договорились о том, что парковать на Дворцовой площади транспорт запрещено.

Компаниями ведется работа по изменению пользовательских соглашений для возможности применения штрафных санкций к горожанам и гостям Петербурга, нарушающим правила проката, а также объединение этих баз. Так, если человек постоянно нарушает правила, то его аккаунт будет заблокирован не только в одном сервисе, а попадет в "черный список" всех операторов кикшеринга.

Еще одна из тем - это предложение давать на прокат самокаты только по паспорту, чтобы ограничить доступ к транспорту несовершеннолетних. Однако эта идея пока не принята. В ходе совещания также обсудили вопрос оснащения каждого самоката видимым идентификационным номером, в том числе и для возможности его распознавания на камерах наблюдения. Сейчас номер есть на рамах, но он плохо читается.

Вопрос регулирования кикшеринга остро поднялся после того, как в Петербурге на Невском проспекте два парня на арендных самокатах сбили двух людей, а одного из них избили. Было возбуждено уголовное дело, которое на контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лихие самокатчики переломали ребра петербургскому писателю на Невском проспекте

Литератор в больнице, один из хулиганов задержан (подробности)

Электросамокатам в Петербурге будут выдавать номера, как у авто, а для нарушителей создадут единую базу данных

За наболевшую проблему всерьез взялся комитет по транспорту (подробности)