Студентка из Польши получила ответ на письмо, отправленное в море в бутылке десять лет назад

Записку женщина пустила по волнам Финского залива. Фото: Олег ЗОЛОТО

Невероятный привет из далекого прошлого получила на этой неделе жительница Польши Наталья Куновска. К ней неожиданно вернулось послание, которое она десять лет назад отправила вплавь по Финскому заливу. Причем вернулось далеко не самым тривиальным образом. Свою историю Наталья сама рассказала в социальных сетях.

- Почти ровно десять лет назад, в июле 2011 года я вместе с подругами загорала на пляже в Санкт-Петербурге, - поделилась женщина. – В ту пору мы были студентками Горно-металлургической академии в Кракове.

Подругам, вспоминает Наталья, пришла в голову идея: взять стеклянную бутылку, положить в нее записку с посланием и отправить скитаться по морским волнам, прямо как в старых приключенческих романах. Сказано – сделано. В бутылку положили десять рублей (как поясняет Наталья, это было сделано для «привлечения внимания»), а на клочке бумаги наша героиня вдобавок ко всему прочему написала свой номер телефона.

Бутылка уплыла, прошли годы, история начала забываться. Наталья благополучно окончила академию, осела в Кракове и устроилась работать с энергетическую компанию. И можете сами представить себе ее удивление, когда однажды вечером ей прислали сообщение с незнакомого номера.

Вот так выглядит судьбоносная бутылка спустя десять лет. Фото: facebook.com/natalia.kunowska

- Со мной связался мужчина по имени Максим, - рассказывает наша героиня. – Рассказал, что он эколог, и что он нашел письмо, которое мы отправили в бутылке!

Оказалось, что бутылка уплыла не так уж и далеко – даже не покинула Санкт-Петербург. Тем не менее неожиданное послание из прошлого, признается Наталья, растрогало ее до глубины души. Хотя какой-то ее частичкой женщина о своем поступке все же сожалеет: наверное, отмечает она, в море все же не стоит бросать всякий мусор.

- Тем не менее, я думаю, для всех оказалось приятным сюрпризом, что правила Вселенной все-таки работают, если ваши намерения сильные и искренние, - заключает Наталья. – Ну и что мусор – это далеко не всегда просто мусор. Иногда удивительные истории могут поджидать вас в самых неожиданных местах. Ну и вдобавок я поняла еще кое-что и хочу этим с вами поделиться: не меняйте номер телефона слишком часто!

Да, порой жизнь подкидывает удивительные сюрпризы. Так, в 2016 году «КП-Петербург» рассказывала, как в Ленобласти на частном участке случайно нашли «капсулу времени» - послание из 1971, оставленное самим себе выпускниками одной из местных школ.