Чудовищный пожар охватил здание старейшей гостиницы «Северная» в Петрозаводске

Старейшая гостиница «Северная» загорелась в Петрозаводске. Фото: Соцсети

В столице Карелии, городе Петрозаводск, загорелась старейшая гостиница – «Северная», расположенная на проспекте Ленина. К настоящему моменту огонь охватил уже порядка 500 квадратных метров площади, сообщили «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» в главном управлении МЧС России по региону.

- Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:38, - уточнили в ведомстве. – Сейчас сна месте работает от МЧС 41 человек личного состава и 18 единиц техники. 49 человек эвакуировано, погибших и пострадавших нет.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Фото: Владимир Любарский / ВКонтакте

В 20:05 пожар удалось локализовать. Сейчас сотрудники МЧС снимают металлическую крышу гостиницы, чтобы добраться до горящих перекрытий и ликвидировать пожар изнутри, пока разрушения внутри гостиницы не стали необратимыми. Информацией о том, что послужило причиной возгорания – даже предварительной – в ведомстве на данный момент не располагают. Сколько времени еще продлится борьба с огнем, также сказать на данный момент невозможно – это зависит от слишком многих факторов.

ЧП также прокомментировал мэр Петрозаводска Владимир Любарский.

- Подключился к работе штаба, установил связь с водоканалом, с персоналом, в ведении которого техобслуживание здания, - написал он на своей странице ВКонтакте. - Идёт обесточивание. Глубина проблемы будет понятна после вскрытия кровли. Пожарные работают, сил и средств достаточно. Иная помощь штабу пока не требуется, находимся на прямой связи.

МЧС оперативно провело эвакуацию постояльцев и персонала. Погибших и пострадавших нет. Фото: Владимир Любарский / ВКонтакте

Здание «Северной», выполненное в эстетике конструктивизма, было построено в 1939 году. В 2013 году правительство республики Карелия внесло гостиницу в список памятников архитектуры регионального значения.

Напомним: в Петербурге не так давно случился свой чудовищный пожар - дотла выгорело здание старинной «Невской мануфактуры». «Комсомолка» рассказывала, как это было.