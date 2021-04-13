«Трагедия была вопросом времени»: за шесть лет на «Невской мануфактуре» выявили 92 нарушения пожарной безопасности

Страшный пожар на "Невской мануфактуре" начала в понедельник, 12 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожар на «Невской мануфактуре» в Невском районе Санкт-Петербурга стал одним из самых сложных и страшных за последние 20 лет. В огне погиб пожарный, еще трое получили ожоги. Ущерб, причиненный частному бизнесу, исчисляется сотнями миллионов рублей. Между тем, как выяснила «Комсомолка», предпосылки для трагедии сложились давно – как минимум шесть лет назад.

ДЕВЯТЬ «НЕУДОВ» ИЗ ДЕСЯТИ

Акционерное общество «Невская мануфактура», которой принадлежали уничтоженные площади, существует с 1996 года. В последние несколько лет территорию бывшей старинной фабрики сдавали в аренду: по информации «КП-Петербург», там размещалось 25 мелких и средних компаний и фирм. Участок пользовался среди арендаторов бешеной популярностью, однако за его состоянием руководство компании, судя по всему, следило спустя рукава.

Дым от пожара было видно практически из любой точки города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Согласно данным базы контрагентов СПАРК-Интерфакс, как минимум с 2012 года на фабрику регулярно наведывалась инспекция МЧС. И если на протяжении трех последующих лет все проверки проходили образцово-показательно, то с 2015 как отрезало. За последние шесть лет из десяти проверок пожарной инспекции руководство «Невской мануфактуры» ухитрилось завалить девять. Нарушения находили пачками - в общей сложности за все это времях и накопилось 92 (!) штуки.

«Автоматические установки пожаротушения неисправны, в гидрантах нет воды, помещения не оборудованы системой дымоудаления и автоматического пожаротушения, - приводится в базе протокол одного такого визита. – Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией».

Последняя (теперь уже точно последняя) проверка пришлась на 15 февраля. Результат изменился мало: девять нарушений пожарной безопасности: нет сигнализации, систем дымоудаления и так далее. По итогам этого визита на компанию составили протокол – судя по всему, очередной - об административном нарушении. Исполнять представление «Невская мануфактура» отказалась, и тогда возник иск в мировой суд. По злой иронии судьбы зарегистрировали его 11 апреля – аккурат за день до пожара.

Арендаторы (действующие и бывшие) подтверждают – при таком отношении пожар на «Невской мануфактуре» действительно был вопросом времени.

- У нас тут 80 % арендаторов – деревообрабатывающие компании, - рассказал «Комсомолке» в Петербурге» предприниматель Алексей. В огне он потерял свой бизнес и остался с сумасшедшими долгами. – Соответственно, кругом дерево – на складах, на производствах. Понятное дело, что при таком возгорании, да еще и с неисправными системами безопасности потушить что-либо было попросту невозможно.

В какой-то момент площадь возгорания составила 10 000 квадратных метров. Фото: Артем КИЛЬКИН

ПРОБЛЕМЫ КОПИЛИСЬ ГОДАМИ

Добавим, к слову, что помимо деревообработки на «Невской мануфактуре» находились еще и сварочные и покрасочные цеха. В разгар пожара из них спешно эвакуировали баллоны со сжиженным газом и емкости с лаками и красками. Что-то спасти не успели: именно этим объяснялись взрывы, периодически гремевшие в охваченном огнем корпусе.

По словам Алексея, проблемы начались сразу же, еще до того, как огонь охватил всю постройку: сначала не сработала сигнализация (по крайней мере мужчина, находившийся в день трагедии на предприятии, ее не слышал), не включились разбрызгиватели, а когда приехали пожарные и попытались подключить рукав к гидранту, в нем не оказалось воды. Добавило хлопот и плачевное состояние самого здания.

- Там давно не было ремонта, там худая крыша, старые деревянные перекрытия, - добавляет предпринимательница Татьяна. Она со своей компанией размещалась на «Невской мануфактуре» до 2018 года. – Идешь, а они под тобой прогибаются и скрипят. Каких-то нарушений именно по части пожарной безопасности мы лично не замечали, но вот это постоянно действовало на нервы. Идешь – и не знаешь, рухнут они под тобой или нет.

Сейчас от монументального здания мало что осталось. Фото: Артем КИЛЬКИН

По предварительным данным, пожар начался на четвертом этаже, конкретно – в помещении, которое занимала компания, изготавливавшая надувные лодки из ПВХ. В самой компании обсуждать с «Комсомолкой» инцидент отказались, однако люди, знакомые с производством, уверяют: вины сотрудников в случившемся нет.

- Я бывал у них на производстве, - рассказал один из партнеров фирмы. – Все чисто, аккуратно. Гастарбайтеров не заметил – работали в основном люди славянской внешности. Да и производство у них было серьезное: делали, в частности, лодки для российских спасательных служб.

По словам другого представителя (он также попросил не указывать в материале его имя и фамилию), компания, где, предположительно, начался пожар, являлась одним из крупнейших и одним из наиболее доходных арендаторов «Невской мануфактуры». Заказы были расписаны как минимум до конца года. Собеседник издания также намекнул на то, что у фирмы имелось много завистников.

Истинные причины случившегося теперь предстоит выяснить следственным органам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как бы то ни было, причины случившегося установит следствие. Однако, судя по всему, за свою безалаберность руководству компании все же придется отвечать: утром 13 апреля ее генерального директора и его заместителя задержала полиция. Ранее также было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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