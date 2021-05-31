Музей, институт и парк инноваций: Что еще появится на территории бывшей промзоны «Горская». Фото: кадр из видео.

Комплекс защитных сооружений «Горская» планируют развивать, превращая территорию в новую экологически чистую среду. В ближайшие годы здесь могут разбить парк, построить институт и открыть музей со смотровой башней, а проект развития поселка представят на Петербургском международном экономическом форуме.

Создатели проекта уверены, что территория имеет высокий потенциал для того, чтобы стать местом притяжения не только для жизни, но и для отдыха. По их задумке, в «Горскую», из-за ее близкого к воде расположения, подтянутся кадетские корпуса, колледжи и другие образовательные учреждения с «морским» уклоном.

Отдельное внимание будет уделено транспортной доступности. Сейчас до «Горской» можно добраться по автотрассе, по КАД, а также на электричке. Планируется создать выделенные полосы для велосипедов и самокатов. При этом создатели проекта считают, что необходимо максимально сохранить природную составляющую комплекса.

Обновленная промзона «Горская» станет экологичной и очень «зеленой». На границе с лесопарком Лисий нос будет высажен новый парк инноваций. В нем также расположится гостиница и инновационный центр.

На береговой линии появится ресторан для туристов и марина на 120 яхт. Архитекторы также предложили построить у воды Институт морских технологий и туризма.