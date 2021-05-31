Концерт Дианы Арбениной и симфонического оркестра итальянского театра: На фестиваль культуры ПМЭФ на Дворцовой можно попасть по QR-коду

Выступление итальянских и российских артистов станет символом дружбы между нашими странами и сотрудничества в борьбе с COVID -19. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Традиционный концерт, который ежегодно проходит в рамках Петербургского международного экономического форума, состоится 3 июня 2021 в 20.00, и будет посвящен медикам и волонтерам.

В этом году на Дворцовой площади выступят лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, а также — симфонический оркестр театра Петруцелли (г. Бари, Италия). Так как мероприятие пройдет в строгом соответствии с правилами Роспотребнадзора, то QR-код для свободного входа зрители могут получить на сайте.

Выступление итальянских и российских артистов станет символом дружбы между нашими странами и сотрудничества в борьбе с COVID -19. Концерт станет центральным событием Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны», который объединяет мероприятия культурной программы Петербургского международного экономического форума. В программу «Петербургских сезонов» также войдут следующие события:

1 июня, 18.00 — открытие выставки художника Николая Цветкова, заслуженного художника РФ, почетного члена Российской академии художеств в Outlet Village Pulkovo (Пулковское шоссе, 60, к. 1). Выставка продлится до 31 июля.

3 июня, в 16.00 — открытие галереи народных промыслов «Линия мастеров» (ул.Малая Морская 21).

4 июня, 18.00 — открытие выставки «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие», Российский Этнографический музей( ул.Инженерная 4/1). Выставка продлится до 22 августа.