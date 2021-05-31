Новое общественное пространство Temple of Deer «расширит границы» Петербурга

Интерьер Temple of Deer. Фото: Placebo/25

26 мая создатели пространства Temple of Deer в исторических корпусах Арсенала представили Петербургу новую точку городского притяжения. В пресс-конференции под кирпичными сводами бывшего производственного цеха, а ныне – зала для мероприятий - приняли участие глава администрации Калининского района Василий Пониделко; генеральный директор российско-голландской инвестиционной группы Placebo/25, которая реализует проект, Станислав Попов; представители руководства компании. По завершении пресс-конференции хозяева площадки провели экскурсию по реконструированным помещениям, показали уже запущенные event-пространства, концертный комплекс на 5 тысяч зрителей, галерею современного искусства. Вторая очередь будущего арт-квартала планируется к запуску в 2022 году и сделает квартал общедоступным.

Выступая на пресс-конференции, глава Калининского района отметил, насколько сильно подобные инициативы меняют облик города. Традиционно с искусством и развлечениями принято ассоциировать центр, но новые объекты культуры расширяют границы Петербурга и привносят новую жизнь в привычные локации.

- Мы с осторожностью наблюдали за реализацией этого проекта, поскольку не знали, как он будет развиваться и к чему придет, - сказал Василий Пониделко, - но увидели, с каким вниманием и с какой теплотой относятся его создатели к истории, к архитектуре, к Петербургу вообще. И это, безусловно, достойно уважения. Завтра день города и такая новая точка городского притяжения – это подарок Петербургу и Калининскому району в частности. Арсенальная набережная - это фасад района, и мы надеемся, что в ближайшие пять лет он преобразится. Что здесь будет много туристов, будет кипеть жизнь, будут рестораны и бары, концерты и другие культурные события. Мы готовы к таким переменам.

В ближайшие два года на бывшей промышленной территории появится мультифункциональный лайфстайл-квартал с ресторанной улицей, фудмаркетом, открытой фестивальной зоной, барбершопами, спа-комплексом и др. Общая площадь реконструируемых территорий – 25 тысяч квадратных метров, не считая уличной зоны. Это крупнейший за последние годы инвестиционный проект в сфере культуры, реализуемый на внебюджетные средства.

Команда Temple of Deer. Фото: Алексей Смагин.

В настоящее время уже построен концертный комплекс на 5 тысяч зрителей, андеграунд-клуб Broken Hearts Club в мансарде, ивент-территория The Loft Hall для проведения культурных мероприятий различного уровня. В ходе реконструкции заводских корпусов полностью сохранена и укреплена кирпичная кладка середины XIX века, восстановлены металлические переплеты полукруглых окон, обновлены инженерные коммуникации. Дизайн всех помещений разработала международная группа дизайнеров, соединив историческую аутентичность с современной космополитичной эклектикой. Как рассказал генеральный директор Placebo/25 Станислав Попов, в основу концепции легли впечатления от интересных дизайнпроектов по всему миру:

- Единственная возможность развиться в дизайне – это видеть крутые проекты, поэтому мы много путешествуем и суммируем полученный опыт. Впрочем, в наше время для того, чтобы стать привлекательным объектом, недостаточно одного дизайна. Необходимы события. Самый перспективный вид туризма – событийный туризм. И мы планируем события. Здесь будут концерты, будут фестивали. Мы уже разработали пять брендов фестивалей. Мы будем привозить ключевых исполнителей современной музыки. С одной стороны, нам придется делать это, преодолевая вызовы и ограничения пандемии. С другой стороны, многие мировые центры современной музыкальной культуры сейчас не функционируют, и артисты будут рады приехать в Россию и выступать здесь.