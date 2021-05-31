Художник из Петербурга придумал Lego по мотивам «Деревни дураков»

Петербуржец воссоздал "Деревню дураков" в конструкторе Lego. Фото: twitter.com/artembizyaev

Петербургский художник Артем Бизяев придумал очередной необычный набор популярного конструктора Lego – на этот раз по мотивам сериала «Деревня дураков» из известной в России и на Украине телепередачи «Каламбур».

Как бы выглядел набор в реальности. Фото: twitter.com/artembizyaev

В виртуальной коллекции присутствует та самая хата, где проживает усатый Мужик с Бабой, которая все время «строит» его. Детали интерьера воссозданы скрупулезно. В доме есть и портрет семейной пары, и самовар, и кровать, и печь. Все эти предметы не раз задействовали в сериале. В гости к игрушечному Мужику все так же заскакивает Морячок-дурачок с бутылкой самогона. Вокруг да около бегает Медведь Миша, опасаясь получить сковородой по голове от хозяйки хаты.

Все культовые персонажи присутствуют. Фото: twitter.com/artembizyaev

- Реюнион (воссоединение – Прим.ред.), который я действительно жду! – коротко прокомментировал новенькую работу петербуржец в своем Twitter.

Даже странная пчела, ставшая мемом, на месте! Фото: twitter.com/artembizyaev

К слову, в свободное время Артем частенько создает разнообразные наборы Lego, связанные с Россией. Его проект конструктора «Баба Яга» с избушкой на курьих ножках, Василисой Прекрасной и котом Баюном могут пустить в серийное производство. Для этого работа петербуржца должна стать лучшей среди 58-ми конкурентов на официальном сайте Lego. Результаты второго тура конкурса объявят осенью.

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Если идею одобрят в компании, то набор с Василисой Прекрасной, Бабой Ягой и избушкой на курьих ножках выпустят в продажу (подробности)