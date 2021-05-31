100 000 человек в день: Подведены итоги XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона

Книжный салон 2021 года состоялся в гибридном формате.

С 26 по 29 мая 2021 года в Санкт-Петербурге в 16-й раз состоялся международный Книжный салон – главное литературное событие Северной столицы и Северо-Запада России. Программа салона включала в себя более 200 мероприятий, каждый день его посещало по 100 000 человек.

XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон организован Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ при поддержке Российского книжного союза. В отличие от 2020 года, когда на фоне пандемии коронавируса салон проходил исключительно онлайн, Книжный салон 2021 года состоялся в гибридном формате. В программу вошли оффлайн и онлайн-мероприятия: профессиональные дискуссии, круглые столы, лекции, встречи с писателями, автограф-сессии, презентации книжных новинок. В этом году была сформирована новая дирекция Салона, перед которой были поставлены задачи по повышению статуса мероприятия, привлечению большего количества участников и посетителей – прежде всего, молодежи.

Первоочередной задачей организаторов стала безопасность гостей и участников салона: с учетом требований Роспотребнадзора и проведения мероприятий на Дворцовой площади и в музейном пространстве Главного штаба Эрмитажа, на входах были установлены пункты досмотра и контроля. Хотя это и создавало неудобства, но позволяло контролировать количество одновременно находящихся в помещении посетителей.

26 мая президент Российского книжного союза Сергей Степашин дал старт открытию петербургского Книжного салона выстрелом из пушки в Петропавловской крепости. На Дворцовой площади состоялась церемония торжественного открытия, в которой приняли участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровскии .

Деловая программа открылась пленарным заседанием «Литература и книга в меняющемся мире: объединение через ценности». Его участниками стали президент Российского книжного союза Сергей Степашин, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Правительства Санкт-Петербурга Владимир Рябовол, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, издатель и президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, писательница-прозаик Татьяна Устинова, президент Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) Кристин Маккензи и чилийский писатель Артуро Фонтайн. Спикеры обсудили состояние и перспективы книжной индустрии, особенности чтения в традиционном и онлайн-формате, выразили надежду на появление новых российских авторов – национальных писателей.

Культурная программа Книжного салона состоялась 26–27 мая и объединила выступления музыкантов, артистов и писателей.

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Правительства Санкт-Петербурга Владимир Рябовол обратился с приветствием к участникам салона, рассказал о поддержке издательских проектов, книжных магазинов и писательского сообщества в городе на Неве, отметил, что Эрмитаж стал «дискуссионным культурно-интеллектуальным клубом». Президент Российского книжного союза Сергей Степашин подчеркнул, что Петербург как культурная столица не может существовать без книги.

В рамках салона Санкт-Петербургская общественная организация «Всемирный клуб петербуржцев», Российский книжный союз и Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Правительства Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены формировать единое информационное и культурное пространство в России, обеспечивающее гражданам равный доступ к отечественной книжной продукции, укреплять авторитет книги, развивать российскую книжную индустрию, инфраструктуру чтения в Санкт-Петербурге и регионах, поддерживать деятельность представительства Российского книжного союза в городе на Неве и продолжать издание серии «Библиотека Всемирного клуба петербуржцев».

Документ подписали президент Всемирного клуба петербуржцев Михаил Пиотровский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Правительства Санкт-Петербурга Владимир Рябовол.

За 4 дня под эгидой Книжного салона прошло более 200 мероприятий с участием 234 спикеров. Деловые сессии впервые были выделены в тематические треки: «Писатель», «Читатель», «Издатель», «Профессионалы для профессионалов», что позволило объединить спикеров по интересам. Состоялись 22 профессиональные дискуссии, посвященные роботизации литературного творчества, комиксам, преподаванию классической и современной литературы, пользе чтения, литературным музеям, соотношению таланта и ремесла у писателей, авторскому праву в цифровую эпоху, межпоколенческому диалогу и преемственности в русской литературе, новой прозе, подкастам, литературной критике, цифровой литературе, практике соавторства, экранизации книг, театральным постановкам произведений и другим темам.

Было организовано 24 круглых стола с участием писателей, критиков, издателей, редакторов литературных журналов, специалистов музеев и библиотек. Серия круглых столов была приурочена к 800-летию князя Александра Невского, 200-летию писателя Федора Достоевского, 80-летию начала Великой Отечественной войны. Эксперты обсудили мужские и женские характеры в современной литературе, «сложные» темы в детских и подростковых книгах, специфику российской и зарубежной фантастики. Накануне торжественной церемонии объявления победителей премии «Национальный бестселлер» писатели оценили текущий сезон, поговорили о книгах-финалистах и трендах литературы и критики.

В рамках Всероссийского дня библиотек прошли сессии о будущем библиосферы. На стенде Петербургского библиотечного общества библиотекари взяли интервью у 66 писателей города, предложили посетителям здесь же записаться в библиотеку и взять книги.

XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон выступил площадкой для демонстрации книжных новинок. В дни салона писатели и издательства представили публике более 80 новых книг – художественную и научно-популярную литературу, авторские путеводители, сборники и пособия. Среди новинок – «Русофил. История жизни Жоржа Нива, рассказанная им самим» Александра Архангельского, «Война и мир в отдельно взятой школе» коллектива авторов, «Научиться любить Россию» Ханса-Йоахима Фрая, «Маршалы победы. Семейные воспоминания» Ариадны Рокоссовской, «Истребитель» Дмитрия Быкова, «Люди хотят знать. История создания «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина» Наталии Соколовской, «Морос, или путешествие к озеру» Ильи Бояшова, «Скунскамера» Андрея Аствацатурова, «Тайна двух реликвий» Дмитрия Миропольского, «Сомнамбула» Антона Чижа, «Покров-17» Александра Пелевина, «Обыкновенное мещанство» Юрия Белова, «Пойди туда, не знаю куда» Александра Шевцова, «Мой белый» Ксении Буржской, «Приснившиеся люди» Дмитрия Воденникова, «Свободная страна» Аси Петровой, «Мама!!!» Анастасии Мироновой, «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхиной, «Миражи советского. Очерки современного кино» Антона Долина, «Филэллин» Леонида Юзефовича, «Адвент» Ксении Букша, «Оправдание Острова» Евгения Водолазкина, «Страсти по опере» Любови Казарновской, «Сон на краю крыши» Билли Новика и многие другие.

В Главном штабе читатели встретились с любимыми писателями лично. Творческие встречи провели Татьяна Устинова, Светлана Василенко, Юрий Поляков, Дмитрий Goblin Пучков, Евгений Лукин, Анна и Сергей Литвиновы, Роман Сенчин, Анна Матвеева, Софья Багдасарова, Александр Мазин и другие авторы. Предприниматель и писатель Вячеслав Заренков представил международный социально-культурный проект «Созидающий мир», который объединяет выставки и творческие экспедиции, выпуск книг, реставрацию памятников и храмов.

Детская площадка Книжного салона открылась впервые как игровое и творческое пространство, место встреч авторов с маленькими читателями. За 4 дня здесь состоялось около 70 мероприятий: мастер-классы, интерактивные спектакли, лекции, презентации, встречи с писателями, иллюстраторами, популяризаторами науки, круглые столы, посвященные детской и подростковой литературе. В работе Детской площадки приняли участие писатели Анна Старобинец, Наталья и Василий Волковы, Александра Поливанова, Анастасия Строкина, Ирина Зартайская, Юлия Иванова, Кристина Кретова, Виктория Ледерман, Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак, Ольга Громова, художники Антон Ломаев, Игорь Олейников, Михаил Бычков и другие. Куратором площадки выступил книжный магазин-клуб «Чудетство», соорганизаторами мероприятий – городские библиотеки и ведущие издательства детской литературы.

Книжное пространство развернулось на площади 3000 кв. м. На Дворцовой площади была оборудована специальная аллея – зона отдыха со скамейками, пуфиками и живыми деревьями. Стенды издательств были размещены в уличном павильоне, на 1 и 2 этажах Главного штаба Государственного Эрмитажа. Экспозиция объединила 170 участников, в том числе 111 – в уличном павильоне: ведущие издательства, редакции СМИ, университетские издательские центры, профессиональные ассоциации, музеи. На стендах были представлены книги издательств «Аврора», «Алетейя», «Альпина Паблишер», «АСТ», «Белая ворона», «Библиороссика», «Бомбора», «Карьера Пресс», «КомпасГид», «Настя и Никита», «Питер», «Поляндрия», «Речь», «Самокат», «ЭКСМО» и др. В павильоне на Дворцовой площади работали стенды Республики Крым, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, архангельского издательства «Лоция», эстонского издательства Alexandra. На Книжном салоне петербуржцам и туристам было представлено более 50 000 наименований книг.

Культурная программа Книжного салона состоялась 26–27 мая и объединила выступления музыкантов, артистов и писателей. На сцене на Дворцовой площади выступили Александр Пелевин и Герман Садулаев, группы «Sweet Hot Jazz Band», «Billy’s Band», «Дунаевский Orchestra», «The Big Buddy Band», артисты петербургских театров – участники проекта «Театральный гала-тур». Здесь прошли литературные викторины и розыгрыши призов, состоялся интеллектуальный кулинарно-литературный квиз от телекомпании «СТС» и «Мозгобойни в Питере». Музыкальный театр Анастасии Шведовой представил детский спектакль «Сон Петра», цирк «Монгольфьори» показал представление, а телеканал «Санкт-Петербург» – передачу «Малая Родина».

В День города состоялся праздничный флешмоб газеты «Комсомольская правда» на Дворцовой площади. 343 человека одновременно читали свежий выпуск «Комсомолки» и установили рекорд, который будет официально внесен в Книгу рекордов России. 29 мая петербуржцы и туристы в масках Федора Достоевского собрались на флешмобе «Танцуй как Достоевский» и станцевали на Дворцовой площади массовый танец. Акция вошла в программу мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения великого русского писателя, которое отмечается в 2021 году.

В дни салона проходила арт-инсталляция «живых» портретов исторических личностей: благодаря нейросети гости выставки могли «пообщаться» с князем Александром Невским, писателем Федором Достоевским, поэтом Николаем Некрасовым и физиком Андреем Сахаровым. Состоялись «Библиоквест» и онлайн-квест с ценными призами, а также серия экскурсий «Литературный Петербург».

Мероприятия Книжного салона прошли в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На площадках проводилась влажная уборка с дезинфицирующими средствами, в том числе дезинфекция контактных поверхностей каждые 2 часа. Организаторы и персонал проводили инструктаж гостей по соблюдению мер безопасности, каждый день проводился контроль температуры тела работников, были организованы места обработки рук влажными антисептиками. В застройке экспозиции была предусмотрена ширина прохода не менее 3 метров, между сессиями в залах установили интервал не менее 15 минут.

Навигацию посетителей на Книжном салоне обеспечивали 85 волонтеров. Онлайн-трансляции мероприятий салона посмотрели 3 000 000 человек.

XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон работал с 26 по 29 мая с 11:00 до 20:00. Вход на все мероприятия был бесплатным.