Почтальон Печкин доставит «Петербургский дневник» в Кронштадт

Для участников акции «Петербургского дневника» состоится автобусная экскурсия.

Презентация проекта запланирована на первый день лета. Маршрут 101 связывает Петербург и Кронштадт, развитию которого правительство Северной столицы уделяет особое внимание. Так, в Кронштадтском районе в скором времени вырастет новый туристско-рекреационный кластер: на острове Котлин появятся музея военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, а также пять научных центров, кинотеатр, океанариум, гостиница, магазины и рестораны. В парке «Патриот» идет работа над Сквером якорей и масштабной моделью форта «Александр I». Новые доминанты станут местом туристического притяжения.

Для участников акции «Петербургского дневника» состоится автобусная экскурсия от профессионального экскурсовода, посвященная историческим и памятным местам города на острове Котлин. В акции примет участие мотоциклист Дмитрий Сидоркевич, известный своим образом почтальона Печкина. Он проведет тематические конкурсы и викторину об истории и жизни Кронштадта.

- Дорога от станции метро «Старая Деревня» до Кронштадта длинная, поэтому пассажиры смогут во время поездки взять свежий выпуск «Петербургского дневника» и узнать главные новости из жизни города. Не секрет, что Кронштадт переживает сейчас второе рождение благодаря новым проектам, которые в скором времени порадуют жителей и туристов. Узнать об этом подробнее можно на страницах нашего издания, – отметил генеральный директор ОАО «Петроцентр» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Напомним, что «Петербургский дневник» одним из первых в городе решил использовать опыт скандинавских стран и наладить распространение газеты в наземном транспорте. Так, с конца прошлого года свежий выпуск издания доступен в трамваях №100, позже к нему присоединились трамваи №3 и №60.