В ЖК «БелАрт» на Полюстровском проспекте начались продажи квартир

Жилой комплекс «БелАрт».

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) вывел на рынок квартиры в первой очереди жилого комплекса «БелАрт», строящегося на Полюстровском проспекте.

Первая очередь включает в себя один дом, состоящий из трех секций – башни высотой 23 этажа и двух секций переменной этажности (12-13 этажей). Секции объединены общим стилобатом, в котором разместится подземный паркинг на 120 мест. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения.

В первой очереди представлено 347 квартир – от студий до четырехкомнатных. Есть варианты с европланировками, квартиры с мастер-спальнями, окном в ванной комнате и в гардеробной. Квартиры на последних этажах (с 17-го по 23-й) имеют уникальные видовые характеристики, увеличенную площадь остекления и высокие потолки (от 3 метров). Стоимость лотов начинается от 4,2 млн рублей. В продаже есть квартиры с отделкой и без нее.

Квартиры можно приобрести со 100% оплатой, в ипотеку и в рассрочку. Сдача первой очереди в эксплуатацию запланирована на IV квартал 2023 года.

Жилой комплекс «БелАрт».

СПРАВКА

«БелАрт» — жилой комплекс комфорт-класса, который строится на Полюстровском проспекте, на границе Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, в шаговой доступности от станции метро «Лесная». В состав проекта входят пять домов переменной этажности (от 12 до 23 этажей). В стилобатной части предусмотрены подземные паркинги, на первых этажах разместятся коммерческие помещения. В закрытых благоустроенных дворах будут обустроены детские площадки, зоны для прогулок и отдыха. «БелАрт» является частью международного проекта по созданию симметричных кварталов в Санкт-Петербурге и Минске. Название жилого комплекса вдохновлено художественной галереей в Минске, а в благоустройстве будут использованы мотивы произведений искусства белорусских авторов.

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) — одна из ведущих российских строительных компаний, которая реализует собственные инвестиционно-строительные проекты, а также успешно работает в рамках государственных контрактов. За 20 лет работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания построила более 1,5 млн кв. м жилой, коммерческой и социальной недвижимости. В 2019 году холдинг вышел на московский рынок с домом премиум-класса ELEVEN.