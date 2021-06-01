Искупаться в холодном Финском заливе решаются немногие. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С июня в Петербурге открылся пляжный сезон. И речь не только о хорошей погоде, которую подарило петербуржцам начало лета. Это значит, что уже заработали официальные городские пляжи. Они готовы к приему отдыхающих – там не только оборудовали зоны отдыха и почистили песок, но еще и открыли спасательные пункты. На пресс-конференции во вторник, 1 июня, петербуржцам рассказали, где уже разрешено отдыхать. Даем полный список пляжей Санкт-Петербурга, где разрешено купаться летом 2021 года.

Как сообщил заместитель начальника Центра ГИМС МЧС России по Петербургу Дмитрий Ермаченков, сейчас для горожан открыты 15 пляжей. Это «Кронштадтский» в Кронштадтском районе и еще 14 – в Курортном районе. К последним относятся не только те, что находятся на побережье Финского залива, но и на озере Разлив.

– Курортный район – наиболее посещаемый не только горожанами, но и гостями города. Здесь большое количество здравниц, санаториев и мест отдыха, – отметил начальник отдела благоустройства и экологии администрации Курортного района Иван Уласеня. – Прошла большая подготовка к открытию пляжного сезона – в первую очередь это была ручная и механическая уборка территорий, просеивание песка, оборудование зон отдыха, детских площадок, установка буев. 14 пляжей – это почти 82 гектара.

Пляж в Сестрорецке - в списке разрешенных! Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всего в Петербурге 26 официальных пляжей, однако пока проверку прошли только 15. Тем не менее, в городе надеются, что в течение летнего сезона будут открыты и все остальные. А вот что касается плавания в этих местах отдыха – выбор, как и всегда, за петербуржцами. Поскольку пляжи разрешенные – штрафовать за купание на них не будут. Вот только проверку Роспотребнадзора все водоемы провалили, так что специалисты не рекомендуют лезть в воду, чтобы не подхватить какую-нибудь кишечную палочку или не пострадать от цветущих сине-зеленых водорослей.

– Я бы не советовал купаться на внутригородских территориях. А что касается Курортного района, то желательно не купаться, если вы видите зеленый цвет воды с частичками водорослей. Они выделяют очень вредные токсины, и не дай бог сделать глоток такой воды – это может вызвать серьезные отправления, – предупреждает директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков. – Даже если это пляж открытый – я бы не советовал ходить в такую воду.

Напомним, что в соседней Ленобласти пригодными для купания пока признали только четыре водоема. Лезть в воду без опаски можно на озере Донцо и реке Луга в Волосовском районе, реке Шингарке у деревни Низино в Ломоносовском районе, а также в Вуоксу в Приозерском районе.

Курортный район - самое популярное место отдыха у петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

КОНКРЕТНО

Список разрешенных пляжей в Санкт-Петербурге 2021:

Кронштадтский район:

1. «Кронштадтский»

Курортный район, озеро Разлив:

2. «Офицерский»

3. «Белая гора»

4. «Северный»

5. «Зеленая Гора»

6.«Новый»

Курортный район, Финский залив:

7. «Комаровский»

8. «Ласковый»

9. «Чудный»

10. «Золотой»

11.«Детский»

12. «Дубковский»

13. «Сестрорецкий»

14. «Белые ночи»

15. «Дюны»