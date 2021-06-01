Тело подростка, утонувшего при спасении школьника, нашли под Петербургом

15-летний подросток утонул в Неве, спасая друга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В поселке имени Свердлова, что в непосредственно близости к Петербургу, нашли тело 15-летнего подростка, который пропал без вести еще 12 мая. Тогда парень бросился в Неву, чтобы спасти своего друга. Тот школьник выплыл, а его спаситель утонул. Труп искали три недели и обнаружили лишь сейчас.

- 12 мая в 15:45, от ученицы 6 класса Свердловской средней школы поступило сообщение о том, что с моста через реку Нева упал в воду и начал тонуть ее 14-летний одноклассник. При попытке оказать ему помощь, 15-летний подросток совершил прыжок в воду, однако, выбраться на сушу не смог. 31 мая в 18:30 в поселке имени Свердлова, напротив дома 72 по Овцинской улице, на берегу реки «Нева» обнаружен труп погибшего, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Известно, что погибшим оказался гражданин Таджикистана, семья которого переехала в Петербург десять лет назад. Сам парень, как и его 13-летний брат, нигде не учился. Также в семье есть 3-летняя девочка.

По факту произошедшего следственным управлением СК России по Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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