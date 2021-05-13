15-летний мальчик погиб, спасая тонущего друга из Невы

Подросток погиб в Ленобласти, спасая тонущего в Неве друга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области погиб 15-летний мальчик, пытаясь спасать тонущего друга. Днем в среду, 12 мая 2021 года, в поселке имени Свердлова Всеволожского района несколько ребят играли на мосту через Неву. В какой-то момент один из мальчиков, 13-летний ученик шестого класса местной школы, оступился, упас с моста в воду и начал тонуть. Увидев, что друг в беде, 15-летний подросток бросился за ним.

- В 15:45 часов в полицию позвонил 13-летний мальчик, который рассказал о случившемся. Ребенок пояснил, что в итоге его ровесник смог выплыть на берег, а их 15-летний друг, который пытался спасти товарища, ушел под воду и так и не выбрался, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место приехали спасатели и следственный комитет. Парня искали водолазы МЧС, однако погружения результаты не дали. Поисковые работы продолжатся 13 мая.

По факту гибели мальчика следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Известно, что мальчик жил в поселке вместе со свой семьей: отцом, матерью, 13-летним братом и 2-летней сестрой.

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