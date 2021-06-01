Итоги бизнес-завтрака по теме «Рынок недвижимости в 2021 году – рост, стабилизация или стагнация?»

Очередной бизнес-завтрак состоится 29 июня. Фото: предоставлено организаторами

В бизнес-завтраке приняли участие представители компаний: ГК «РосСтройИнвест», ГК «Ленстройтрест», ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», ЗАО «БФА-Девелопмент», АН «Итака», АН «Хочу квартиру», АН «Мир квартир», АН «Элитные квартиры», АН «Бенуа» и ГК «Экотон». От общественных объединений – НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и Санкт-Петербургской палата недвижимости; а также представители учебного центра «Академия недвижимости» и СПбГАСУ.

СМИ были представлены такими изданиями, как газеты «Строительный еженедельник», «Недвижимость и строительство», «Деловой Петербург» и «Строительная газета». Порталы – РБК в Петербурге , NSP.ru, BSN.ru, BN.ru, TTfinance.ru, Restate.ru, Новострой-СПб и Новострой-М, Lifedeluxe.ru.

Модераторам выступили Валентина Нагиева, исполнительный директор оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», генеральный директор Большого Сервера Недвижимости и Александр Романенко, президент ГК «Адвекс. Недвижимости».

Открывая бизнес-завтрак, Юрий Грудин, председатель оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», генеральный директор ИДК Formula City, генерального партнера конкурса отметил, что завтрак проходит в рамках XIV конкурса «Доверие потребителя», рассказал о его этапах и участниках. — В 2021 году на голосование потребителей представлено 48 застройщиков, 29 агентств недвижимости, 19 банков и 53 строящихся и построенных жилых комплекса. Все они прошли предварительный отбор на соответствие условиям конкурса и активно работают на рынке.

Несмотря на неопределенность, которую принес 2020 год, в нынешнем году рынок недвижимости стабилен, но наблюдается диссонанс между повышенным спросом на объекты и падением уровня предложения. Дефицит выхода на рынок новых объектов связан с переходом на эскроу счета и проектное финансирование, что сказалось на темпах выдачи разрешений на строительство: если в 2020 году в Петербурге их было выдано 49, то за первые пять месяцев 2021 года – 19 (25 к 15 в Ленинградской области – соответственно).

- Вывод новых объектов на рынок Петербурга оставляет желать лучшего. Причин несколько: это и повышенный спрос, который «вымыл» квартиры, и последствия реформы по переходу на эскроу и проектное финансирование, сейчас темпы разрешения выдачи на строительство значительно отличаются от допандемийных лет, — отмечает Юрий Грудин.

Такой перекос спровоцировал повышение цен на недвижимость до 40%, что в свою очередь вызвано, в том числе, ростом цен на материалы, рабочую силу и себестоимость конечного продукта. Между тем эти факторы, в том числе отмена льготной ипотеки, не смогут повлиять на интерес к качественным объектам.

При этом, как отметил сомодератор бизнес-завтрака, президент ГК «Адвекс. Недвижимость» Александр Романенко, покупательная способность населения уже упала на 20%.

Соотношение спроса и предложения на рынке жилья. Как изменятся цены на квартиры в 2021 году?

В случае завершения льготной ипотечной программы, спрос на первичном рынке во втором полугодии 2021 снизится на 25-30% по сравнению со вторым полугодием 2020 года, отметила Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers Санкт-Петербург.

Если программа будет продлена, то спрос вернется к показателям рынка, что были до начала действия субсидированной ставки, снизившись на 15-20%. Из-за динамичного роста цен в строящихся обектах на первичном рынке, происходит смещение спроса в сторону объектов на высокой стадии готовности и на объекты вторичного рынка. Направление на будущую перспективу – это ближайшие к городу районы Ленинградской области, где драйвером станет сельская ипотека. В Colliers уже есть обращения от девелоперов, рассматривающих возможность покупки площадок за границами города под малоэтажную застройку.

Рост цен замедлится как минимум в три раза, по сравнению с 2020 годом и составит по итогам года 10-15% по рынку.

- Цены на первичном рынке однозначно замедляют свой рост, в основном по причине того, что спрос уже реализовался, — констатировала Елизавета Конвей. — Потенциал лежит в объектах в выигрышных локациях с выразительной концепцией.

Константин Гриценко, коммерческий директор холдинга «РСТИ» (РосСтройИнвест) ожидает, что падение спроса на новостройки будет в июле, августе (на 20-25% относительно июня), а в сентябре нынешнего года восстановится. Что касается цен, то только технический переход на проектное финансирование поднял цену на недвижимость на 8-12%. До конца года рост цен на недвижимость на первичном рынке замедлится до 3-5%.

Потребитель стал более избирателен, обращая внимание не только на цену, но и качество строительства, наличие инфраструктурных элементов. Это двигает застройщиков вперед, и то, что раньше считалось комфорт классом, теперь переходит в класс эконом, а бизнес-класс – в комфорт.

На ценах в будущем, считает Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест», не могут не сказаться последствия от подписанного в прошлом году между администрацией Петербурга и Минстроем соглашения о сокращении объемов ввода жилья до 2 700 млн м2, начиная с 2024 года.

Что касается льготной ипотеки, то, скорее всего, люди не заметят ее наличия-отсутствия. — Поскольку застройщики и дальше продолжат соревноваться за то, кто даст ниже ставки (0,2%, 0,5%, 2,5% и т.д.), и их субсидировать. На рынке есть предложения по ставке кредита под 0,1%.

Когда в прошлом году первичка сильно «ушла» в цене, народ по-тихоньку ушел на вторичку.

- Для нашей компании сейчас основной конкурент — наша «вторичка», — дополняет Денис Заседателев. — Готовые квартиры на вторичном рынке в наших же жилых комплексах покупатели выставляют на продажу дешевле, чем наша «первичка» от застройщика.

Заместитель генерального директора АН «Итака» Василий Павлов также уверен, что ценам на жилье в Петербурге расти некуда. «Если анализировать средние цены на рекламных площадках — это 177 тыс. руб. за кв.м на первичном рынке и 170 тыс. кв.м на вторичном. Это цены, которые вы увидите в интернете, но мы видим по реальным продажам, что сделки проходят по 150 тыс. руб. за кв. м на первичном рынке и около 135 тыс.руб. за кв.м на вторичном.

Отчасти повышение цен — это иллюзия, которая живет на рекламных площадках. В реальности сделки проходят по значительно меньшей стоимости, примерно на 15% ниже рекламной.

Цены снижаться, скорее всего, не будут, но и рост цен на первичке фактически приостановится и будет сравним с инфляцией (около 5%). А вот объемы продаж на рынке строящейся недвижимости снижаются и ещё снизятся (в штуках). На вторичке в то же время есть рост объемов продаж, и мы надеемся, что эта тенденция сохранится».

«Снижение покупательной способности населения и рост себестоимости квадратного метра. Как найти компромисс?»

В элитной недвижимости сейчас некоторая пауза, после безумного спроса прошлого года, где, например, было выкуплено из всего резерва 30% квартир на вторичном рынке Крестовского острова. «Покупатели смотрят на цены, продавцы продолжают их поднимать», — констатирует Леонид Рысев, генеральный директор компании «Элитные квартиры».

На продажах в мае отразились подаренные правительством длинные майские праздники. По словам Антона Белякова, исполнительного директора АН «Хочу квартиру», на рынке возник отложенный спрос из-за того, что люди воспользовались случаем, и запланировали большие отпуска до конца месяца.

В БФА-девелопмент отмечают живой покупательский спрос и рост продаж, говорит Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании.

В ГК «Экотон» отмечают, что последние два года на спрос влияет ситуация на первичном рынке. По мнению президента компании Екатерины Романенко, резкий подъем цен на первичном рынке привел к тому, что вначале спрос перекочевал на «вторичку». «На вторичном рынке каждый сам себе маркетолог, цены сильно подросли. Все варианты с адекватными ценами продаются достаточно быстро, все остальное стоит. Спрос упал на 6-10%, но при этом продавать нечего, поэтому количество сделок снизилось более существенно на 15%», — говорит Екатерина Романенко.

Дмитрий Щегельский, генеральный директор агентства недвижимости Бенуа, дополняет, что количество предложений на вторичном рынке сократилось, а то, что остается, имеет завышенную цену. Часть покупателей уже морально устали от всплеска цен. Снижения цены предложения на вторичном рынке из-за оттока покупателей в компании ожидают к середине лета.

В АН «Мир недвижимости» за год произошло смещение в сторону вторичного рынка, объекты «вымываются». Так, в августе прошлого года компания входила в рынок с 1200 объектами элитной недвижимости в центре города, на сегодня их осталось около 800. «За что всем застройщикам и нашим властям «спасибо» не скажут наши покупатели», — отметил генеральный директор Владислав Ильин.

В ГК «Адвекс. Недвижимость» количество листингов, по сравнению с прошлым голом, сократилось в полтора раза, говорит президент компании Александр Романенко. В то же время, количество сделок в масс-маркете значительно выросло. Компания заканчивает месяц успешно. Количество сделок на первичном рынке упало на 10-15%, а максимальный прирост дала «вторичка».

Сложившаяся в последние полтора года социально-экономическая ситуация в стране не могла не повлиять на предпочтения покупателей при выборе квартир. Как они изменились? Какие квартиры наиболее востребованы покупателями в 2021 году?

- Анализируя с 2017 года запросы в Яндексе по ключевым словам «элитные квартиры в Санкт-Петербурге», летом прошлого года мы зафиксировали пик интереса, — говорит Леонид Рысев, генеральный директор компании «Элитные квартиры». — Как только ставки депозитов стали меньше роста цен на недвижимость, начался взрывной спрос на квартиры. Все, что смогли — скупили, а после спада интереса в новогодние праздники, число запросов опять выросло».

На рынке элитной недвижимости число новых предложений минимально, совсем немного.

Рост цен будет продолжаться и дальше, в том числе из-за инфляционных процессов. Однако сегодня на рынке сложилась «революционная ситуация», когда потребители уже не хотят покупать по предлагаемым ценам, а продавцы продолжают их по инерции поднимать.

Что хочет «скромный» на запросы петербургский потребитель с деньгами? Карантин заставил его по-новому посмотреть на свою квартиру – «пространства должно быть больше», например, у гардеробных.

В тренде квартиры со стильным ремонтом под ключ и тремя-четырьмя спальнями, дома с консъерж сервисом и новые проекты с яркими фасадами, интересными решениями в парадных и холлах и с вау-эффектами. Теряют цену квартиры старого фонда, даже у Таврического сада, устаревающие дома 15-20-летней постройки и квартиры «со старым ремонтом».

Наконец третий повод смены жилья, кроме желания жить в современном доме, — это однородный социальный состав окружения в доме.

Пандемия заставила и застройщиков и риэлторов искать новые подходы к привлечению клиентов, работе с ними вне прямого непосредственного контакта. И многие компании в этом преуспели. Закрепились ли на рынке новые формы и методы работы, появившиеся в 2020 году? Онлайн продажи – это всерьез и надолго?

COVID ускорил развитие технологических трендов, которые существовали на рынке, но были не так востребованы, считает Дмитрий Бочкарев, начальника отдела продаж строительной компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Наружная реклама стала менее актуальной и ушла в интернет, люди во время самоизоляции стали избегать звонков и чаще общаться с помощью мессенжеров и в чатах. В компании стали больше общаться в группах в соцсетях, запустив чат боты (с возможностью переключения на сотрудника), сняли большое количество видеороликов о ходе строительства на объектах и из шоу-румов, готовых квартир, а также ознакомительные – о ходе этапов заключения электронной сделки. В итоге выросла доля продаж из регионов, и сегодня неважно, где сидит клиент – в другом городе или соседнем подъезде.

Также был опробован такой инструмент, как дистанционная передача квартир, когда в прямом эфире камера следует по квартире по выбранному клиентом маршруту.

Антон Беляков, исполнительный директор АН «Хочу квартиру» согласен с тем, что часть крупных застройщиков активно развивают прямые продажи вкладывая в собственные отделы и расширяя спектр инструментов по работе с покупателями.

Агентства недвижимости также вкладываются в новые технологии онлайн-общения с клиентами: от организации онлайн-показов объекта до дистанционного подписания сделки с электронной подписью. При этом для части клиентов не очевидны преимущества онлайн взаимодействия, поэтому в компании вложены силы в промо материалы для клиента, которые позволяют заранее ознакомиться с преимуществами онлайн общения.

В «Хочу квартиру» также были готовы к удаленному общению, поскольку у компании большая доля региональных сделок, и соответствующий набор инструментов уже был.

Среди прочих технологий агентство использует инструмент, который позволяет оформлять единую заявку на ипотечный кредит сразу во все банки. Работая с агентствами недвижимости клиенты очень часто сначала получают одобрение и потом уже окончательно исходя из суммы определяются с выбором жилого комплекса.

В 2021 году в компании особый акцент в своем развитии делают на работу с командой, уделяя много внимания тренингам по развивающему диалогу, осознанности и бизнес процессам взаимодействия сотрудников между собой.

Наталья Черейская, директор по развитию НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» считает, что электронные сервисы прочно входят в жизнь, потому что если три года назад сложными считались процедуры онлайн продаж и электронной регистрация договоров, то сейчас сделки онлайн под ключ – это уже почти норма. В арсенале новых инструментов – более 100 разных сервисов, экосистем и маркетплейсов, связанных с дополнительными услугами.

Однако, кроме Москвы, Петербурга и Сочи, показавших в прошлом году максимальный рост по увеличению стоимости квадратного метра, есть и другая Россия, с более скромными результатами. Точно так же, как и в ней — немалое количество покупателей 50+, предпочитающий консервативный подход к сделкам с недвижимостью. Поэтому драйверами рынка будут компании, которые будут внедрять новые технологии достаточно избирательно и осторожно, и смогут убедить потребителя в безопасности своих персональных данных при работе с ними.

Уже не один год обсуждаются вопросы о принятии закона о риэлторах, о лицензирование риэлторской деятельности. Главная их цель — повысить ответственность и качество работы сотрудников агентств недвижимости, минимизировать риски граждан при совершении сделок. Так как же уберечь потребителей от недобросовестных риэлторов? И нужно ли строго регламентировать эту сферу деятельности?

Дмитрий Щегельский, президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости заметил, что более 100 стран мира имеют закон о риэлторской деятельности, предполагающий лицензирование физических лиц, которые занимаются продажей недвижимости. В отличие от России, где пытаются зарегулировать коммерческую деятельность, а не частных лиц. Все движения в эту сторону, которые происходят на рынке, носят чисто конъюнктурный характер. В ближайшее время вряд ли такой закон появится, поэтому три составные части, которые могут помочь простому гражданину определить надежного риэлтора, — это его добровольное участие в общественных объединениях, срок работы на рынке и добровольное страхование.

Александр Романенко, президент ГК «Адвекс. Недвижимость:

- В 2001-м году государство одним махом отменило лицензирование более двухсот видов деятельности, куда попал и риэлторский бизнес. Это считалось либерализацией экономики, благим делом. Определенная доля здравого смысла в этом начинании присутствовала…. А вот достойного уровня культуры ведения деловых отношений в риэлторском бизнесе со времени его основания как не было, так и нет до сих пор. Слишком простым и лакомым куском казался и кажется этот очень сложный бизнес для людей, наивно полагающих, что именно через него лежит кратчайший путь к богатству.

И что в сухом остатке? — Каждый, потративший рублей пятьсот на соответствующие визитные карточки, стал именоваться гордым именем «риэлтор», весьма смутно представляя себе сложность этой профессии. Начинали представлять желающим «услуги», в итоге которых очень многие граждане лишались своей собственности…. Столь разные понятия как «риэлтор» и «бандит-рэкетир» стали чуть ли не синонимичны. Это нонсенс, это печально, а еще жестче: подобная практика – это преступление со стороны государства!

Здесь нужны конкретные правовые акты, решения, направленные на защиту прав всех участников процесса купли-продажи недвижимой собственности — и, в первую очередь, закон, направленный на защиту прав нашего клиента.

Прежде всего, необходимо установить начальный порог доступа в профессию. Человек, выбравший эту стезю, должен получить соответствующую профессиональную подготовку, определенный багаж знаний и вообще быть «на виду», как, например, на виду находятся нотариусы и адвокаты. Ведь никто не попросит незнакомца защищать его интересы в суде. А в риэлторском бизнесе на сегодняшний день возможно все.

И без сомнения нужно всемерно повышать общую культуру ведения дел. А что ведет к повышению культуры? – Образование, образование и еще раз образование!»

Подводя итоги бизнес-завтрака, сомодератор Валентина Нагиева анонсировала следующее мероприятие в рамках XIV конкурса «Доверие потребителя». Очередной бизнес-завтрак состоится 29 июня по теме: «Актуальные проблемы развития жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и пути их решения».