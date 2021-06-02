В Казахстане почтили память православных узниц Акмолинского лагеря жен изменников Родины

Делегация из СанктПетербурга прибыла в Казахстан, чтобы почтить память узниц Акмолинского лагеря.Фото из архива фонда.

Тяжелое наследие

История Акмолинского лагеря началась в 1937 году, когда был подписан указ об аресте родственниц изменников Родины, осужденных за шпионаж и вредительство. За годы сталинских репрессий через Акмолинский лагерь, известный под аббревиатурой АЛЖИР, прошло около 20 тысяч женщин. Жены, матери, сестры, дочери врагов народа жили в нечеловеческих условиях. Казахские женщины спасали от голодной смерти заключенных, тайком подбрасывая им курт - высушенный соленый творог.

- Измученные женщины буквально валились с ног, когда из зарослей камыша выскочили местные жители и стали забрасывать их камнями. Конвоиры громко смеялись: мол, видите, вас даже здесь, в ауле, не любят. Но когда обессилевшие от летевших в них камней женщины падали, они понимали, что камни, от которых они так старались укрыться, пахли сыром и молоком, - поделилась своими воспоминаниями от общения с бывшими узницами АЛЖИРа ветеран труда Республики Казахстан Мариям-Кажи Нуржанова.

Грачья Погосян награжден митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром орденом Казахстанского Митрополичьего округа «ЕнбекYшiн» - «За труды». Фото из архива фонда.

Символы памяти

Список из более 80 армянских женщин, погибших в стенах Акмолинского лагеря жен изменников Родины, известный петербургский меценат Грачья Погосян получил еще в 2017 году. Данными поделился директор казахского военно-патриотического центра «Арлан» Аманжол Уразбаев в знак благодарности за возвращение останков советского солдата Николая Сорокина на родину, в Казахстан. Грачью Погосяна глубоко затронула трагическая история лагеря, и тогда, в 2017-м, по благословению главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви Езраса Нерсисяна он установил хачкар на месте массового захоронения узниц. Однако на этом история не закончилась.

- Получалось так, что на кладбище есть мусульманский духовный памятник, есть католический, а православного нет, - объясняет Грачья Погосян. - Я обратился к митрополиту Казахстанскому и Астанайскому Александру с просьбой благословить установку православного креста. Митрополит не только благословил инициативу, но и предложил реализовать проект храма Святых Акмолинских Новомучениц - установить еще один православный символ в память о 12 узницах, пострадавших за Христа.

Осенью 2020 года на кладбище, слева от хачкара, был установлен православный крест с мозаичной иконой Воскресения Христова. Высота гранитного монумента 3,5 метра. Изготавливали памятник в Санкт-Петербурге. Содействие в реализации проекта оказал начальник отдела по связям с религиозными объединениями администрации Санкт-Петербурга Владимир Иванов. 7 ноября митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил Акмол: освятил крест и отслужил панихиду по покоящимся там женщинам.

На создание третьего памятника, установленного Грачьей Погосяном в АЛЖИРе, затрачено более восьми месяцев. Архитектурный проект Екатерины Кузнецовой предполагал выполнение креста из редкой породы белого мрамора - коелга. Взялись за реализацию задумки мастера челябинского завода «Коелга-мрамор». Крест на трапециевидном постаменте с двух сторон дополнен барельефными изображениями.

23 мая состоялось освящение и открытие православного креста у Храма новомучеников и исповедников Акмолинских. Освятил православный крест митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Фото из архива фонда.

Живы,пока помним

Освящение и открытие православного креста у храма Новомучеников и Исповедников Акмолинских состоялось 23 мая. На торжественную церемонию из Санкт-Петербурга прибыли Грачья Погосян, советник губернатора Ленинградской области генерал-полковник Анатолий Зайцев, Герой России Валерий Чухванцев и другие.

Почтить память невинно репрессированных собрались представители общественных организаций и этнокультурных объединений, научная и творческая интеллигенция казахстанской столицы и Акмолинской области. Пришли местные жители семьями, брали с собой детей.

- Наш священный долг - беречь и передавать следующим поколениям память о подвигах. Сооружение мемориального знака на этом месте, откуда взошли на небо верные Христу монашествующие и миряне, является частью этой священной миссии. Всегда будем помнить, что подвиг новомучеников и исповедников - это духовный потенциал огромной силы, который может поддержать и обогатить жизнь наших современников, - обратился к присутствующим митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

После окончания Божественной литургии в Успенском кафедральном соборе Нур-Султана митрополит Александр наградил благотворителя Грачью Погосяна орденом казахстанского митрополичьего округа «ЕнбекYшiн» - «За труды». Он поблагодарил петербургского мецената за благие деяния на земле Казахстана, а также отметил его обширную деятельность на территории других государств. За годы благотворительности Грачья Погосян реализовал более 250 проектов в 13 странах, направленных на сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия. Памятники и мемориальные сооружения, документальные фильмы и книги, созданные меценатом, охватывают историю трагических судеб более 5 миллионов человек.

- Горько осознавать, что на месте, где мы сейчас стоим, более пятнадцати лет держали в заключении женщин, многие из которых так и не вернулись домой. Каждая из них была для кого-то женой, мамой, дочкой, сестрой, - сказал в приветственном слове Грачья Погосян. - Хочу выразить благодарность вам, владыка, что благословили установку православных крестов и высоко оценили мою работу, удостоив такой высокой награды. Также хочу поблагодарить местный акимат и всех, кто помогал в решении организационных вопросов.

Гости и участники мероприятия во главе с митрополитом Александром посетили кладбище, расположенное в окрестностях села Акмол, - место массового захоронения узниц Акмолинского лагеря жен изменников Родины. У православного креста, воздвигнутого Грачьей Погосяном, предстоятель Православной церкви Казахстана совершил заупокойную молитву. К мемориальным знакам, посвященным скончавшимся в застенках концлагеря, были возложены цветы.

После церемонии освящения к памятному символу были возложены цветы: венок от Православной Церкви Казахстана, корзина алых роз от Благотворительного фонда Грачьи Погосяна и от жителей ленинградской земли. Фото из архива фонда.

От истории не уйти

Большой вклад в сохранение памяти о судьбе узниц Акмолинского лагеря внес первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2007 году по его распоряжению на месте бывшего лагеря был открыт музейно-мемориальный комплекс с одноименным названием. Во время посещения музея с делегацией из Санкт-Петербурга и представителями посольства Республики Армения полномочный министр посольства Республики Армения в Казахстане Артур Манасерян увидел в списках узниц родную тетю. По его словам, теперь благодаря Грачье Погосяну он открыл для себя новую страницу в истории их семьи.

Перед входом в мемориальный комплекс АЛЖИР установлены памятные знаки от 14 стран: Польши, Франции, Германии, Венгрии, Израиля, Кореи, Белоруссии, Грузии, Армении, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Азербайджана. По данным музея, в Акмолинском лагере содержалось более 18 тысяч женщин 62 национальностей.

- Мы должны думать не только о будущем, но и смотреть назад, обращаться к нашей истории, чтобы такие периоды в ней никогда не повторялись, - отметил глава представительства Европейского союза Свен-Олов Карлссон.

С приветственными словами выступил также посол Белоруссии Павел Утюпин. Он выразил благодарность общественному деятелю из России за реализацию такого масштабного проекта.

- Сегодня, находясь здесь, мы чтим память ни в чем не повинных женщин разных национальностей и вероисповеданий. В числе репрессированных были и белорусские женщины. Список с их именами в 2017 году президент Белоруссии Александр Лукашенко передал первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, - добавил Павел Утюпин.

Сейчас по обращению Благотворительного фонда имени Погосяна Грачьи Мисаковича историки и хранители музея подготавливают по- именный список православных женщин, погибших в стенах лагеря.

Подготовила:Дарья АРКАТОВА.