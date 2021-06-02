Ксения Собчак на ПМЭФ легла с Даней Милохиным: «Комсомолка» сейчас рыдает»

Ксения Собчак и Даня Милохин устроили шоу для журналистов на ПМЭФ. Фото: телеграм-канал "Кровавая барыня" / t.me/bloodysx

Ксения Собчак передала «пламенный привет» «Комсомольской правде». Это произошло в тот момент, когда известная телеведущая легла на пол прямо в одном из залов Петербургского международного экономического форума. Шоу для журналистов, снимавших необычное действо, устроил ТикТок-блогер Даня Михлохин, ранее выступивший на ПМЭФ в качестве спикера.

- «Комсомольская правда» сейчас рыдает, - пошутила Ксения Собчак и улеглась на пол в пресс-центре форума, попутно заявив, что ее юбке пришел конец.

Вместе с Кровавой барыней, как именуется телеграмм-канал Собчак, участие в «лежбище» принял блогер Стас Круглицкий, а также гости ПМЭФ и журналисты, работающие на форуме. Сам Милохин решил прилечь на столе, смахнув с него микрофоны.

Чуть ранее Даня удивился отсутствию перевода его слов на английский, рассказал, почему пришел на форум в носках разного цвета и о том, как перекрасил черный «Майбах» в розовый цвет.

Отметим, что Ксения Собчак прилетела в Петербург на частном самолете, а на ПМЭФ она отметится не только перформансом с блогерами, но и будет модератором дискуссии: «Мировые арт-столицы: чего не хватает российским мегаполисам, чтобы получить такой статус?».

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