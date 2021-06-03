Полномочия детского омбудсмена Петербурга расширятся

У детского омбудсмена Петербурга расширятся полномочия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Петербурга пересматривают документ, по которому в городе работает детский омбудсмен. В эффективности закона «Об Уполномоченном по правам ребенка» никто не сомневается, однако действует он уже 11 лет, и за это время накопилось множество поправок. Так что сейчас решено его актуализировать и сделать новую редакцию. На очередном заседании ЗакСобрания в среду, 2 июня, документ приняли во втором чтении.

Напомним, что сейчас должность детского омбудсмена Петербурга занимает Анна Митянина. Она, к слову, приняла личное участие в подготовке документа. Закрепить хотят, например,новые требования к кандидату в уполномоченные. Теперь это должен быть человек строго не младше 30 лет. А еще у него обязательно должно быть высшее образование и опыт работы в сфере защиты прав детей.

–Работа уполномоченного по правам ребенка требует каждодневных методических рекомендаций, внимания к проблемам, где можно внесудебно защитить права маленького человека, а где и в судебном порядке, – отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

К слову, судебной помощи касаются и другие важные изменения в законе. Теперь полномочия омбудсмена расширится – он сможет сам быть истцом, если посчитает, что решения органов власти оказались незаконными по отношению к детям или нарушают их интересы.А также будет вправе участвовать в гражданских и административных делах. Внесли изменения и в порядок приема обращений от граждан и их личного приема – теперь все это можно официально делать в режиме видео-конференц-связи.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Больше 3,4 тысяч – обращений получил детский омбудсмен Петербурга за 2020 год:

787 из них – о нарушении прав детей одним из родителей (неуплата алиментов, порядок общения с ребенком и т.д.)

699 – о правах детей на образование

319 – о проблемах со здоровьем

903 тысячи детей – живет сейчас в Петербурге

606,6 тысяч – семей с детьми

47, 2 тысячи – многодетных семей

94,7 тысяч – малоимущих семей

более 158,5 тысяч детей – живут в малоимущих семьях

более 18,4 тысяч – детей-инвалидов в Петербурге

ПОРЯДОК ВО ДВОРАХ

Депутаты довели до логического финала пакет инициатив, направленный против неправильной парковки внутри кварталов. Принятые в окончательном чтении документы помогут разобраться с хаотично брошенными у жилых домов авто. В частности, теперь по закону нельзя оставлять свои машины у мусорных контейнеров – за помеху для въезда коммунальщиков теперь грозит штраф. Кроме того, к нарушителям отнесли автомобилистов, которые перегораживают пешеходные дорожки, внутриквартальные проезды, проходы к зданиям и ставят машины на газонах.

Парковаться во дворах придется правильно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербуржцам порядком надоело бороться с хамоватыми водителями – зачастую жалобы поступают от мамочек с колясками или пожилых людей, которые попросту не могут спокойно пройти по своему двору.

– Мы должны писать народные законы – то, что делается по обращению наших жителей, наших избирателей. Закон о парковках – это тот самый закон, – добавил Вячеслав Макаров. – Если не подъехать пожарным машинам, санитарным машинам, невозможно вывезти мусор – о чем здесь можно говорить? Для многих это крик души, когда из подъезда уже невозможно выйти.

КОНКРЕТНО

Штраф за неправильную парковку составит:

для граждан – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей

для должностных лиц – от 5 тысяч до 40 тысяч рублей

для юридических лиц – от 150 тысяч до 500 тысяч рублей

А ЧТО ЕЩЕ?

В Петербурге станет больше образцовых многодетных семей

В Петербурге ежегодно вручают почетное звание «За заслуги в воспитании детей» и премию «За заслуги в воспитании детей». В этом году такое мероприятия прошло 1 июня, в День защиты детей. А уже в следующем году многим семьям будет проще получить высокую награду. Депутаты предлагают несколько снизить требования.

Так, почетные звания I степени предполагают давать за достойное воспитание семи и более детей (сейчас это десять и более), II степени – пяти или шести детей (сейчас – 7,8 или 9 детей), III степени – четырех детей (сейчас – 5 или 6). Документ парламентарии уже приняли во втором чтении.

Теперь гораздо больше многодетных семей смогут получить поддержку. К слову, при присвоении почетного звания I степени выплачивают 100 тысяч рублей, II степени – 50 тысяч рублей, III степени – 25 тысяч рублей.

Некоторым многодетным семьям станет проще получить почетное звание. Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

Еще один рассмотренный документ касался мировых судей. Недавно принятый федеральный закон определяет, что в первый раз на эту службу будут принимать на три года. А уже в следующий раз на должность мирового судьи будут назначать без ограничения полномочий, то есть бессрочно. Работать на этом посту можно до 70 лет. В петербургском законе это пока не прописано, поэтому депутаты приводят его в соответствие с федеральным – документ прошел первое чтение.