Родные люди ждут нашей помощи: «Хотелось бы привести все в порядок, но нет сил даже траву скосить»

Команда проекта «Родные люди» вместе с Ириной Игоревной. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

В Пушкине живет Ирина Абросимова - ее участок легко найти в небольшом садоводстве. Маленький деревянный домик, дорожка от калитки до крыльца из картонных коробок, а рядом покосившийся сарай - все это, конечно, выделяется на фоне соседских каменных «дворцов».

Ирина Игоревна живет здесь с конца 70-х годов. Сейчас пенсионерке уже сложно содержать хозяйство в порядке: грядки заросли высокой травой так, что их практически не найти, сухие ветки мешают деревьям плодоносить.

О том, что Ирине Игоревне нужна помощь, мы узнали случайно - один из волонтеров рассказал о проекте «Родные люди» своим друзьям, а те передали контакт нашей будущей героини. Так, в последние майские выходные, вооружившись инструментами для работы, мы отправились в Пушкин. Бабушка встретила нас у ворот садоводства и, пока мы шли до ее участка, рассказывала про соседей. А точнее о тех, кто жил здесь когда-то.

Участок Ирины Игоревны. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

- Сейчас практически никого тут не знаю. Пыталась познакомиться, например, с ребятами, которые живут напротив, но они не захотели. Вон огромным забором отгородились. Раньше здесь жила Анна Павловна, мы всегда друг другу помогали, - вспоминает наша героиня.

Нашей команде предстояло выполнить сразу несколько задач: реанимировать небольшую грядку за домом, чтобы хозяйка смогла посадить там кабачки и зелень, обрезать сухие ветки на яблонях и сливах, избавиться от многочисленных сорняков, чтобы Ирину Игоревну радовал ровный газон.

Все сухие ветки быстро убрали с помощью нового высотореза. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Начали с деревьев. Ветки на уровне человеческого роста срезать было легко, но основная проблема расположилась намного выше: часть кроны у яблонь нужно было подрезать на высоте четырех метров от земли. Еще перед поездкой Ирина Игоревна предупредила, что уже давно не может привести деревья в порядок, так как нет подходящего инструмента, и добавила, что давно мечтает о высоторезе. Помочь бабушке решил партнер проекта - компания «Максидом». Вместе с другими инструментами для дачи хозяйке дома подарили удобный высоторез - с ним можно быстро срезать старые ветви практически на любой высоте. Чтобы убрать с кроны все лишнее, нужно приложить минимум усилий благодаря удобному механизму. Мы выполнили эту задачу буквально за пару часов - высоторез справился даже с самыми высокими ветками.

Далее взялись за огород: создавать грядки пришлось буквально с нуля. Вскопали и разрыхлили землю, пропололи сорняки, сформировали три аккуратные грядки - теперь все готово к предстоящим посевам.

Больше всего времени ушло на борьбу с травой, которая как будто захватила весь участок Ирины Игоревны. Бабушка купила газонокосилку несколько лет назад, но с тех пор использовала ее всего пару раз - слишком тяжелая. Волонтеры достали газонокосилку из сарайчика, включили и начали постепенно избавлять сад от зарослей.

Грядки пришлось организовывать с нуля. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Вместе с волонтерами помогать Ирине Игоревне отправился Руслан Темроков - петербургский предприниматель и популярный блогер. Руслан давно развивает несколько своих проектов, а также помогает предпринимателям решить их бизнес-задачи. Несмотря на плотный график, он смог выделить целый день на простую физическую работу вместе с волонтерами.

- Я привык с детства помогать своим бабушкам и дедушкам на огороде и прекрасно знаю, как тяжело им дается такой труд. Сейчас многим пожилым людям неоткуда ждать помощи, по разным причинам к ним не приезжают родственники. И тогда все хозяйство быстро приходит в упадок, а жить за городом становится практически невозможно. Когда мне рассказали о проекте «Родные люди», я не мог отказаться от участия. Потратить несколько дней на помощь тем, кто действительно в ней нуждается, может каждый, - объясняет Руслан.

Блогер Руслан Темроков за работой. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Команда «КП в Петербурге» приехала к героине проекта с подарками от официальных партнеров. Сеть магазинов «Магнит» отправила Ирине Игоревне большой продуктовый набор - всю еду можно легко и быстро приготовить в дачных условиях. Пенсионерка заранее сказала, что ей нужны продукты длительного хранения, поскольку в садоводстве иногда отключают электричество. Сотрудники сети магазина «Магнит» собрали набор, учитывая все пожелания героини проекта, поэтому мы привезли ей качественные мясные и рыбные консервы, разнообразные крупы и, конечно, сладкое к чаю.

Ирина Игоревна старается следить за своим здоровьем. В ее возрасте важно не только сбалансированное питание, но и специальные добавки и витамины для пожилых людей. Поэтому официальный партнер проекта, компания «Биотэк», предоставила бабушке витаминно-минеральные комплексы, пищевые добавки и дезсредства. Нашей героине особенно важно было получить дезинфицирующие средства, ведь из-за возраста она в группе риска для коронавирусной инфекции.

Витаминно-минеральные комплексы от партнера проекта, компании «Биотэк». Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Мы управились со всеми задачами только к вечеру. Участок было не узнать: ровный газон, грядки, аккуратные деревья и чистый дом. Ирина Игоревна поблагодарила команду проекта за помощь.

- Мне 83 года, поэтому тяжело за всем следить. Хотелось бы привести все в порядок, но нет сил даже траву скосить. Все вокруг только советы раздают, что мне надо сделать: как крыльцо починить, как окна новые поставить, как тропинку сделать. Но никто не помогает. А теперь так приятно на свой участок смотреть, - радуется бабушка.

Подарок от партнера проекта, сети магазинов «Магнит», - продуктовый набор. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Сейчас команда «Комсомольской правды» готовится к следующей поездке. Мы отправимся к Татьяне Аведян, многодетной матери, на попечении которой ребенок-инвалид. Женщина много лет мечтала о собственной теплице, чтобы выращивать в ней овощи.

Если вы знаете жителей Ленобласти, которые могут стать героями нашего проекта, напишите об этом в комментариях или на почту редакции spb-info@phkp.ru. Следите за новостями проекта по нашему хэштегу #Родныелюди_КП. Официальные партнеры проекта: компания «Максидом», сеть магазинов «Магнит», компания «Биотэк».

Работу завершили уборкой в доме нашей героини. Фото: Александр ГОЛИКОВ.

Федорова Диана