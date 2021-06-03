Филиал ПАО «Банк Уралсиб» в Санкт-Петербурге возглавил Ренат Сейфетдинов. Фото: пресс-служба банка «Уралсиб».

С 1 июня Ренат Сейфетдинов назначен исполнительным директором, управляющим филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Санкт-Петербург. В новой должности Ренат Сейфетдинов будет курировать работу отделений, входящих в состав Санкт-Петербургского филиала банка «Уралсиб», в том числе, заниматься реализацией планов по активному увеличению объема розничного бизнеса и наращиванию всех ключевых показателей банка в Северо-Западном регионе.

Ренат Сейфетдинов окончил АНО ВПО «Профессиональный институт управления» по специальности «Менеджмент организации». В банковской отрасли – с 2006 года. Руководил дополнительными офисами в «Альфа банке», «Барклайс банке» (впоследствии – ООО «Экспобанк»), возглавлял департамент продаж эквайринга и зарплатных проектов в банке «Связной». Продолжил карьеру в ФК «Открытие», где прошел путь от управляющего флагманским универсальным офисом до руководителя Дирекции развития продаж блока розницы в банке Группы. Занимал руководящую должность в ОАО «Газпромбанке», где отвечал за развитие розничного бизнеса в Моcкве.

С марта 2021 года работал в должности Советника Председателя Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге.