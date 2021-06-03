СПбГУПТД презентовал на ПМЭФ – 2021 первую в России магистратуру в сфере Fashion Tech. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Сегодня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» стартовало главное экономическое событие России – Петербургский международный экономический форум. В рамках форума при поддержке Минпромторга России в лаборатории «Инносоциум» состоялась стратегическая сессия «Модернизация экосистемы моды в России: план на экономическое чудо – 2035».

О том, как индустрия моды сегодня переживает бурную трансформацию, и благодаря чему впервые с конца XIX века у российской моды и легкой промышленности появляется конкурентное преимущество рассуждали представители деловых кругов, дизайнеры, главные редакторы ведущих изданий, директора по развитию и основатели отечественных компаний и предприятий, финансовые аналитики, члены правительств различных субъектов Российской Федерации.

В том числе на сессии была презентована первая в России программа магистратуры в сфере Fashion Tech, о запуске которой объявил Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна в начале апреля. Программу представили директор проектного офиса научно-технологической инициативы СПбГУПТД, программный директор «Точки кипения – ПромТехДизайн» Максим Ермачков и Основатель Бюро Fash.In Полина Железникова.

- Мы, как университет, берем на себя ответственность по формированию самых новых знаний и людей, которые смогут создавать и работать с новыми технологиями, в том числе сейчас мы уже запускаем первую в России программу магистратуры Fashion Tech - прокомментировал запуск проекта Максим Ермачков. - Возможно, она уникальна и в мире, но это не с точки зрения саморекламы, а с точки зрения стратегии, которую выбирает Университет. Мы хотим вырастить исследователей новых рынков, которые поймут, как они меняются, за счет каких технологий. Большое будущее за новыми материалами, которые позволят создавать новые продукты с новым функционалом.

Как пояснили в вузе, программа магистратуры, которую презентовали ее идеологи из СПбГУПТД, уникальна тем, что у студентов будет возможность запуска собственного стартапа. Работы выпускников будут оценивать эксперты нового технологичного рынка WearNet в рамках Национальной технологической инициативы. Лучшие проекты будут рекомендованы Фонду содействия инноваций для получения грантов на развитие.

- Первая магистратура по Fashion Tech - почему она первая и самая важная? - начала свое выступление Полина Железникова.- Здесь я согласна: есть технологии, есть наука, но она абсолютно не смыкается с российской индустрией моды, очень обидно, что IT и digital-представители работают на зарубеж, на другие сектора рынка, но не работают с российской индустрией моды. Чтобы это случилось нужно как раз, чтобы произошла некая смычка между ними. В рамках магистратуры, которая запускается в СПбГУПТД, мы как раз планируем создавать такие проекты, растить таких людей, которые смогут стать консультантами по технологиям и инновациям в больших компаниях и будут это применять. В рамках магистратуры мы сейчас открываем лабораторию digital-одежды, виртуальной моды и цифрового дизайна, это как раз тоже необходимо для того, чтобы научные исследования Университета промышленных технологий и дизайна и индустрия моды объединились.

Стоит отметить, что накануне открытия форума Максим Ермачков стал лауреатом премии Правительства Санкт-Петербурга 2021 года в номинации «В области воспитательной работы со студентами, развития их профессиональных навыков» за проект «Развитие инновационных методов воспитательной работы в Санкт-Петербурге на базе «Точек кипения».