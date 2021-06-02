В петербургском Доме Радио открывается выставочное пространство

Летняя выставка — первый совместный проект musicAeterna и Aksenov Family Foundation в области современного визуального искусства Фото: Предоставлено организаторами

Междисциплинарный культурно-образовательный центр Дом Радио в Санкт-Петербурге начинает показ в своих стенах произведений визуального искусства. С 3 по 20 июня в пространстве Дома Радио состоится Летняя выставка — первый совместный проект musicAeterna и Aksenov Family Foundation в области современного визуального искусства, организованный при участии художественной ярмарки viennacontemporary (Австрия). Экспозиция включена в официальную культурную программу Петербургского международного экономического форума. Выставка будет открыта для посетителей в составе экскурсионных групп с 4 июня.

1 июня 2021

Летняя выставка следует традиции Summer Exhibition Королевской академии художеств в Лондоне — самой продолжительной регулярной художественной выставки в мире, проходящей с 1769 года, особенностью которой является то, что большинство представленных на ней работ можно приобрести.

Экспозиция в Доме Радио, где с осени 2019 года musicAeterna создает междисциплинарный культурно-просветительский центр благодаря поддержке генерального партнера коллектива — банка ВТБ, — позволит увидеть работы российских и международных звезд современного искусства. Среди них Татьяна Ахметгалиева, Сергей Братков, Эрик Булатов, Эрвин Вурм, Мэт Коллишоу, Илья Кабаков, Пипилотти Рист, Ольга Чернышева и другие. Участники Летней выставки были в разные годы представлены на стендах viennacontemporary. Партнерами выставки являются Artwin gallery, Anna Nova gallery, Iragui gallery, Marina Gisich gallery, Myth gallery, Ovcharenko Art, Pop/off/art gallery и Syntax gallery.

В рамках специального проекта musicAeterna и ГМИИ им. А.С. Пушкина со 2 по 20 июня в пространстве Дома Радио будут представлены работы Билла Виолы из серии «Мученики», которые были показаны на персональной выставке художника в Пушкинском музее при поддержке банка ВТБ.

В дни работы Летней выставки под патронажем viennacontemporary также пройдет ряд открытых дискуссий, посвященных различным аспектам современной культуры:

4 июня 2021

19:00

«Международные арт-ярмарки после пандемии»

Участники дискуссии:

• Маргарита Пушкина, директор-основатель международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.

• Екатерина Ираги, галерист, владелец галереи Iragui, куратор, член экспертного совета ярмарки viennacontemporary.

Модератор дискуссии:

• Алан Серве, коллекционер искусства и предприниматель. Живет и работает в Бельгии.

21:00

«Санкт-Петербург как площадка для арт-ярмарок»

Участники дискуссии:

• Антон Белов, директор музея современного искусства «Гараж». Спикер подтверждается.

• Павел Пригара, директор ЦВЗ «Манеж». Спикер подтверждается.

• Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга. Спикер подтверждается.

Модератор дискуссии:

• Алан Серве, коллекционер искусства и предприниматель. Живет и работает в Бельгии.

5 июня 2021

12:00

Мастер-класс по созданию объектов в дополненной реальности

Ведущий мастер-класса — основатель австрийской платформы Artivive Сергиу Арделеан — покажет представителям музеев, диджитал-художникам и всем интересующимся новыми технологиями в культуре, как с помощью Artivive возможно создание AR: второго слоя смыслов, изображений и информации для любого визуального объекта. Сергиу расскажет, как эта доступная технология создает огромный рынок для диджитал-художников и выведет вовлеченность пользователей музеев (и не только) на новый уровень.

14:00

Artist Talk: Полина Канис

Полина Канис, видеохудожница, лауреат премии Кандинского, премии Сергея Курёхина и премии «Инновация», участница программы резиденций Рейксакадемии (Амстердам).

16:00

«Дропы вместо выставок: от напряжения к принятию. Как традиционный рынок современного искусства адаптируется к технологии NFT»

Участники дискуссии:

• Джо Викери, главный редактор онлайн-журнала Russian Art Focus.

• Андрей Беляков, со-основатель блокчейн-платформы The Art Exchange.

• Андрей Алехин, со-основатель платформы Snark.Art.

• Марат Гельман, коллекционер, куратор, со-основатель блокчейн-галереи «Гельман рекомендует».

• Ольга Дворецкая, основательница выставки-ярмарки цифрового искусства Disartive.

• Катя Новичкова, художница, со-основательница NFT-платформы Mutagen.

• Александр Сальников, со-основатель платформы Rarible. Спикер подтверждается.

Модератор дискуссии:

• Александр Буренков, куратор некоммерческого фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, арт-критик, исследователь, преподаватель.

Дискуссия организована в партнерстве с Russian Art Focus, онлайн-изданием о российском искусстве на английском языке.

18:00

«Настоящее и будущее NFT. Как изменение технологии повлияет на бизнес-процессы в культуре»

Участники дискуссии:

• Патрик Трессет, художник, NFT энтузиаст.

• Джейсон Бейли, коллекционер, автор Artnome.com и системы вознаграждения за экологичные NFT GreenNFTs.

• Сандиип Сангли, основатель Kalamint, экологичного маркетплейса NFT.

• Павел Буриан, со-основатель агентства Mosaic Media.

Модератор дискуссии:

• Пьер-Франсуа Марто, венчурный инвестор, секретарь Совета Директоров ассоциации Immaterial Future.

В программе возможны изменения.

Выставка будет открыта для посещения с 4 по 20 июня. Посещение выставки возможно в составе экскурсионной группы. Начало экскурсий каждый час с 12:00 до 18:00.