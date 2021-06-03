Сбербанк внедрит инновационные разработки в жизнь «Евроинвест Девелопмент». Фото: пресс-служба Сбербанка.

На ПМЭФ-21 Сбербанк подписал договор с группой компаний «Евроинвест Девелопмент» для развития стратегического сотрудничества на взаимовыгодных условиях. Согласно документу, банк преобразит работу партнера до неузнаваемости согласно новым тенденциям – внедрит инновационные разработки и умные технологические решения. Все для цифровой трансформатизации и улучшения эффективности процессов «Евроинвеста».

- Общий объем финансирования проектов девелопера банком превышает 19 млрд рублей, в том числе по программе льготного кредитования МЭР. Соглашение усилит взаимодействие в области развития цифровых технологий и интеграции сервисов экосистемы Сбера, - поясняет Виктор Вентимилла Алонсо, глава Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Но и это не все. Стороны намерены в дальнейшем подписать еще сделки, теперь уже на сумму свыше 25 млрд рублей. В «Евроинвесте» деловым соглашением очень довольны.

- Для нас это еще один шаг в укреплении нашего строительного подразделения, - говорит Андрей Березин, председатель Совета директоров ООО «Инвестиционная компания «ЕВРОИНВЕСТ». – Рады, что нашим партнером стал банк, который выступает лидером развития цифровых решений и технологичных сервисов в России.