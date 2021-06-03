«Мы 8 лет так отпахали!»: Матвиенко вышла к людям на Дворцовой площади перед концертом на ПМЭФ-21

Валентина Матвиенко вышла к людям на Дворцовой площади, чтобы пообщаться перед концертом на ПМЭФ-21. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко вышла к жителям Санкт-Петербурга на Дворцовой площади перед началом концерта в рамках ПМЭФ-21. Жители Северной столицы окружили бывшего губернатора и тепло поприветствовали. Люди интересовались простыми вещами: как здоровье и что нового. Матвиенко сияла на публике и с удовольствием беседовала с горожанами. Акцент она сделала на преображении Петербурга в последние годы.

Судя по реакции публики, Валентину Матвиенко помнят и очень любят в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы 8 лет так отпахали (за время губернаторства – Прим.ред.)! Вот сегодня, например, были на празднике на Новой Голландии. Ведь островок стоял со времен Петра – закрытый, ни один горожанин не имел доступа туда. Когда я первый раз пришла туда, то была в ужасе от того, что там творилось, какое плохое состояние. Нас тогда встретил сторож с двустволкой. Я еще тогда поинтересовалась, есть ли у него патроны. Он ответил, что нет, но за складами следил, охранял капусту и прочее, но там все было разрушено! Сейчас – такая красота. Если не были, сходите обязательно, любимое место горожан, - с восхищением рассказала Валентина Матвиенко.

Борис Пиотровский поприветствовал гостей концерта. Фото: Полина ШАНДРАК

Охрана поторопила председателя Совета Федерации занять свое место перед сценой. Тем более что там уже готовился к выступлению вице-губернатор Борис Пиотровский с приветственной речью.

- В самом центре города у нас происходит волшебное событие. Мы снова собрались здесь, чтобы насладиться музыкой прекрасного итальянского симфонического оркестра. Этот год был непростым для нас всех, и я очень рад, что мы можем, наконец, встретиться и увидеть друг друга. Участники Форума встречаются, радуются и достигают успехов в переговорах и подписывают большое количество соглашений, - произнес со сцены Пиотровский.

Добавим, что сейчас на Дворцовой начался концерт Дианы Арбениной. О главных событиях для Петербурга на втором дне ПМЭФ-21 мы написали в отдельном материале.