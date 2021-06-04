Что известно о «заполненном» пятом павильоне и сломавшемся аппарате КТ в коронавирусном в «Ленэкспо»

2 июня во временном госпитале развернули второй павильон для инфекционных больных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что основной повесткой во всех петербургских СМИ вот уже который день является ПМЭФ, вторая «горячая» тема – эпидемия коронавируса – тоже никуда не делась. В частности, активная борьба с эпидемией развернулась во временном госпитале в «Ленэкспо» - один из павильонов уже заполнен пациентами более чем наполовину, но поводов для паники нет.

Как рассказали «КП-Петербург» в пятницу, 4 июня, в пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн (курирует площадку в «Ленэкспо»), речь идет о пятом павильоне – там к настоящему дню оказалось заполнено 255 коек из 295 развернутых. Пациенты преимущественно средне-тяжелые (то есть, наблюдаются явные клинические симптомы), вдобавок пятеро находятся в реанимации. Тем не менее говорить о том, что госпиталь «переполнен», подчеркивают в пресс-службе, некорректно.

- В среду, 2 июня, у нас открылся еще один павильон – седьмой, - уточнили в больнице. – Он рассчитан на 300 коек, сейчас из них заняты 69. Все пациенты в седьмом павильоне «легкие».

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что во время первой и второй волны на пике мощности временный госпиталь в «Ленэкспо» был способен одновременно разместить 2 500 инфекционных больных. Поэтому-то повода для паники и нет – да, заболеваемость не останавливается, но встречать угрозу в Петербурге готовы.

Также в Госпитале для ветеранов войн прокомментировали новость о сломавшемся аппарате КТ – ранее об этом заявил один из пациентов в своем Instagram.

- Все то время, что аппарат в пятом павильоне ждал ремонта, работал запасной аппарат – в седьмом, - уточнила пресс-служба. – К тому же надо понимать, что компьютерная томография – далеко не единственный метод диагностики, и проводится он строго по назначению лечащего врача. Поэтому те пациенты, которые были записаны на КТ, без проблем его получили. Сейчас все проблемы успешно устранены, аппарат в пятом павильоне также работает.

Напомним, ранее мы писали о том, что в первый же день работы Петербургского экономического форума в госпиталь привезли девушку-волонтера с положительным тестом на коронавирус.