«Слава богу, что долетели!!!»: Самолет с Ксенией Собчак, возвращавшейся из Петербурга в Москву, сел лишь с третьего раза

Ксения Собчак оказалась в самолете. который сел в Москве лишь с третьей попытки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эмоциональным оказалось возвращение Ксении Собчак из Петербурга в Москву. Лайнер, на котором летела ведущая, бывшая гостем и модератором на ПМЭФ-2021, смог приземлиться в Шереметьево лишь с третьего захода. Перед посадкой экипаж судна сообщил диспетчерам, что у них сработал аварийный датчик невыпуска шасси.

- Жесть. На самолете при прилете в Москву три раза не вышли шасси. Потом шасси вышли, но встречали нас с пожарными. Слава богу, что долетели!, - написала в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» сама Ксения и добавила в конце нецензурное восклицание.

Как отметила Собчак, ей и остальным пассажирам никто не сказал, что происходило с аэоробусом и все выяснилось уже после посадки: «Было стремновато».

При посадке в Шереметьево у аэробуса не сразу выпустились шасси. Фото: Телеграмм-канал "Кровавая барыня"

По счастью, все закончилось хорошо и через некоторое время пассажиров выпустили из самолета. Вероятно, этот инцидент заставит телеведущую еще больше полюбить бизнес-авиацию, ведь на экономический форум в Петербург она прилетела на частном самолете. Если верить ее Инстаграму.

2 июня светская львица провела на ПМЭФ дискуссию «Мировые арт-столицы: чего не хватает российским мегаполисам, чтобы получить такой статус?», возмутилась высокими ценами в ресторане форума, еще день погостила в родном городе, а после вернулась в столицу. Как оказалось, не слишком удачно.

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