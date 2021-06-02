«3800 с рыла как с куста»: Собчак возмутилась ценами в буфете на ПМЭФ-21

Собчак осталась расстроена от высоких цен в буфете на ПМЭФ-21. Фото: t.me/bloodysx

Ксения Собчак негативно высказалась о ценах в буфете на ПМЭФ-21. Напомним, известная российская журналистка и читательница «Комсомолки» посетила экономический форум и уже успела вызвать резонанс в СМИ, устроив вместе с популярным блогером Даней Милохиным перформанс с лежанием на полу в одном из залов. Собчак обещала эксклюзивы подписчикам своего Telegram-канала «Кровавая барыня» эксклюзивы, и она их нашла – взять хотя бы цены на еду.

Ксения пожаловалась на дорогое меню. Фото: t.me/bloodysx

- Не знаю, как другие участники, а я на форуме всегда первым делом иду в буфет. Это самое важное дискуссионное место, где все и происходит. Поесть теперь можно только за 3800 рублей за место (этакий «шведский стул»). То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 с рыла как с куста. Четыре вида меню и, честно говоря, звучит все не очень, - пишет Ксения.

Добавим, что «Комсомолка» выяснила, как именно будут развлекать гостей ПМЭФ-21. В программе есть и «приватный» спектакль, и секретный концерт. А в соцсетях «КП» можно увидеть красивых девушек и дорогие авто с форума.