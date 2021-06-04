Болеем за наших вместе со SKODA ВАГНЕР и HOCKEY EDITION

ŠKODA разделяет любовь России к хоккею.

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходит Чемпионат мира по хоккею. Для всей страны это одно из главных спортивных событий года. ŠKODA разделяет любовь России к хоккею: марка выступает генеральным спонсором мирового первенства в 29 раз.

ŠKODA получила статус генерального спонсора Чемпионата мира по хоккею IIHF еще в 1993 году. Сотрудничество вошло в Книгу рекордов Гиннесса, как самое длительное в истории спортивных дисциплин.

Территорию российского хоккея ŠKODA поддерживает уже 10 лет и для болельщиков хоккея представляет эксклюзивную серию ŠKODA HOCKEY EDITION. Линейка разработана специально для российского рынка и вобрала в себя лучшие качества моделей бренда: оснащенность, функциональность, комфортность, выразительность и уникальный экстрерьер.

RAPID HOCKEY EDITION имеет в основе комплектацию Ambition и оснащена кожаным мультирулем, системой климат-контроля Climatronic, внутрисалонным зеркалом заднего вида с автозатемнением.

KODIAQ HOCKEY EDITION с полностью светодиодными фарами, электроприводом крышки багажника, комбинированной отделкой сидений, центральным замком kessy full и камерой заднего вида с омывателем.

KAROQ HOCKEY EDITION – комплектация со светодиодными фарами, системой выбора режима движения Driving Mode Select, информационно-развлекательной системой Bolero с цветным сенсорным экраном диагональю 8 дюймов, на котором можно регулировать системы автомобиля, включая центральный замок и выбор режима движения.

OCTAVIA HOCKEY EDITION имеет в основе комплектацию Ambition Plus, а также включает в себя передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида с омывателем, тонировку задних стекол Sunset и многое другое.

СПРАВКА

ŠKODA ВАГНЕР – официальный дилер эксклюзивной линейки ŠKODA. Модели представлены в трех автосалонах сети – ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А). К чемпионату мира шоу-румы дилерской сети получили оформление хоккейной атрибутикой.