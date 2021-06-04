Универсальный офис Сбер на Ленинском проспекте: купить лекарства, получить интернет-заказ и решить финансовые вопросы

Офис Сбер нового поколения на Ленинском пр.,160 открыт для посетителей. Фото: Алексей Бубнов.

Сбербанк открыл в Санкт-Петербурге, на Ленинском проспекте, 160, новое отделение. И это не просто офис, а первый офис нового формата в Санкт-Петербурге. Здесь, наряду с финансовыми услугами, клиенты Сбера смогут воспользоваться и самыми популярными решениями экосистемы банка.

Например, протестировать «умные устройства» от SberDevices, подключиться к мультимедийному сервису Okko, воспользоваться услугами СБЕР ЕАПТЕКИ (первой аптеки в городе, которая расположена на территории отделения), подключиться к мобильному оператору, зарядить телефон, купить билеты в кино, отправить посылку или получить заказ из СберМегаМаркета или другого интернет-магазина через пункт выдачи и постамат СберЛогистики. Для удобства клиентов офис представляет собой современное комфортное пространство, разделенное на зоны.

Сотрудники офиса - универсальные менеджеры - и они помогут разобраться в многообразии предложений экосистемы, подключить заинтересовавший сервис или провести финансовую операцию. Достаточно выбрать нужную услугу на терминале электронной очереди, и к вам сразу подойдут.

Пространство офиса разделено на зоны, где можно воспользоваться онлайн сервисами, банковскими услугами, получить интернет-заказ. Фото: Алексей Бубнов.

В офисе установлены банкоматы нового поколения. Они оснащены расширенным функционалом, в частности, распознают голос клиента и понимают его предпочтения. Устройство также позволяет воспользоваться сервисами экосистемы: заказать такси, еду или продукты.

- Трансформация бренда в прошлом году ожидаемо повлекла за собой и изменение формата общения с нашими клиентами. Мы расширяем границы и создаем совершенно другое представление о клиентском сервисе. Теперь каждый новый офис Сбера представляет собой настоящий хаб экосистемы – здесь представлены самые популярные сервисы и услуги, причём и финансовые, и нефинансовые. Это современная комфортная территория, а наши сотрудники – это своего рода проводники в мир сервисов Сбера, — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.