Прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное из-за граффити с Навальным в Петербурге

В Петербурге прекратили уголовное дело, возбужденное из-за граффити с изображением Алексея Навального. Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура Санкт-Петербурга прекратила уголовное дело, которое возбудили в Северной столице в апреле 2021 года из-за граффити с изображением Алексея Навального. Напомним, рисунок появился на трансформаторной будке в Петроградском районе города. Его моментально закрасили, а авторов художества объявили в розыск. Позже полиция назвала граффити вандализмом, совершенным по мотивам политической и идеологической ненависти или вражды и возбудила уголовное дело.

Как рассказала «КП-Петербург» Мария Беляева, адвокат того самого автора рисунка, молодого человека оперативно нашли и допросили, но в качестве свидетеля. Парень знал о том, что ему может грозить до трех лет колонии, и ожидал наказания или хотя бы судебного процесса, потому что «выложил все карты на стол» сотрудникам МВД. Но художнику повезло.

- Внезапно прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Мы не знаем, почему именно это случилось, но предполагаем, что в связи с отсутствием состава преступления – то есть вандализма с примесью разжигания политической вражды. Здесь этого не было. Для моего подзащитного этот рисунок был актом поддержки, милосердия, - сообщила Мария Беляева «Комсомолке».

Тем временем против Навального возбудили новое уголовное дело, в этот раз за оскорбление судьи во время дела о клевете на 93-летнего ветерана ВОВ. В колонии по делу «Ив Роше» он просидит еще 2,5 года.

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