3D печать кросовок на дому, блокчейн в таможенных операциях: Какой будет интернет-торговля в 2025 году

На полях ПМЭФ эксперты из ЕЭК, ВШЭ, Wildberries и Ozon обсудили перспективы и проблемы развития интернет торговли до 2025 года. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Согласно исследованию Ассоциации компаний интернет-торговли, оборот российского рынка e-commerce по итогам 2020 года составил почти $40 млрд. Доля электронной коммерции в общем обороте розничной торговли превысила 10%. В Казахстане этот показатель - 10% от общего объема розничной торговли или $2,2 млрд.

Рост e-commerce – это общемировой тренд. Платформа Statista отмечает, что к 2023 году мировой оборот B2C e-commerce достигнет 6,5 трлн. долларов, а к 2025 – 10 трлн. Часть этого растущего рынка разделят и страны-члены ЕАЭС. Развитие каналов цифровой торговли между государствами-членами и сервисами, обеспечивающих цифровую торговлю, на основе цифровых платформ поэтому — одно из приоритетных направлений деятельности ЕК по стимулированию цифровой торговли в регионе.

Эксперты рассказали о том, что в ЕЭК уже сейчас думают о том, каким образом будет развиваться ритейл в ближайшем будущем. Профильные министерства и ведомства всерьез рассуждают о том, каким образом должны будут декларироваться переданные онлайн чертежи или образы, например красовок, которые каждый сможет распечатать у себя дома; поможет ли токенизация товаров отслеживать их передвижение, решить проблему реимпорта и контрафакта; также о том как должны регулироваться нормы передачи пользовательских данных и алгоритмов поиска выдачи цифровыми торговыми платформами, чтобы не нарушались правила честной конкуренции.

Владимир Ильичев, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации подчеркнул важность баланса в регулировании рынка цифровых услуг и связанных с ними товаров. По его словам, особым типом товара становятся его цифровые образы с набором характеризующих свойств и цифровые двойники, то есть цифровые модели. Поэтому предлагается приступить к формированию цифровых активов и оцифровке товаров и услуг в ЕАЭС.

Новые модели торговли означают сжатие цепочек создания стоимости в сфере торговли, снижение количества звеньев-посредников между потребителем и производителем, трансформацию внутренних процессов всех участников в цепочке поставок и торговых площадок.

Тем не менее, отмечая большие перспективы в развитии трансграничной онлайн-торговли между странами-участницами Союза, эксперты также подчекрнули важность функции антимонопольных регуляторов. Алексей Иванов, Директор, Институт права и развития ВШЭ – Сколково, Международный центр конкурентного права и политики стран БРИКС подчеркнул, что самое страшное что может случиться – это когда торговая площадка заменяет собой нормальный рыночный механизм, когда через поисковую выдачу компания начинает искуственно манипулировать спросом, продвигая одних поставщиков и задвигая других, как это произошло в случае с Алибабой.

«Те процессы, которые происходят в сфере цифровой торговли в Китае сейчас – это наш 2025 год. В этом смысле нам есть на что ориентироваться, есть понимание, каких ошибок можно избежать. Последнее решение китайского антимонопольного ведомства в отношении Алибаба, - штраф в размере $2.8 млрд – показательный случай. Правительству приходится предпринимать героические усилия по установлению контроля над деятельностью монополии, потому что до этого продолжительное время к таким компаниям относились как к «священным коровам», всячески поощряя их деятельность, снимая ограничения и тем самым создавая условия для превращения их в монополии», - подчеркнул Иванов.

По словам министра по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегама Варданяна, в его ведомстве внимательно следят за мировыми практиками мониторинга работы цифровых платформ и контролю за соблюдением норм конкурентного права.

Перспективы будущего развития торговли на территории ЕАЭС эксперты обсудили на круглом столе «Электронная торговля в ЕАЭС. Образ 2025 года», который прошел 3 июня в рамках ПМЭФ-2021.