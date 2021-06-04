1:0 в пользу животного мира: В Петербурге две таксы замучили до «смерти» пса-робота

В Петербурге таксы сцепились с роботизированным псом на глазах у сотни прохожих. Фото: tiktok.com/@evaandsonya

В Санкт-Петербурге две таксы сцепились с роботизированной собакой. Бойня разгорелась накануне вечером на Стрелке Васильевского острова после окончания второго дня ПМЭФ-21. На Форум одна из компаний привезла диковинного для России четвероного «терминатора». С чиновниками и бизнесменами псу-роботу было скучно, поэтому он отправился гулять по городу, судя по всему, чтобы порезвиться.

Вот только он забрел, скажем так, не в тот район. Две озорные таксы удивились незваному гостю и ринулись меряться силами и голосовыми связками. Робот подхватил инициативу собак и начал с ними гоняться. Видеозаписью «бойни» поделилась с «КП-Петербург» хозяйка такс Вера.

- Мы просто гуляли, пришли на Стрелку, сначала сидели спокойно на лавочке, а потом встали посмотреть, кто там танцует сальсу неподалеку. И случайно встретили роботизированную собаку. И наши таксы сразу встрепенулись. Черненькая собака, Ева, несла любимый мячик во рту и тут же его бросила. Началась погоня адская. В конце ее робот был просто мертв! Там у него батарейка села, он смешно перевернулся и отключился, смеется в разговоре с «КП» хозяйка животных.

По словам девушки, у робота был хозяин, который стоял неподалеку и просто следил за поведением «питомца». Тем временем десятки прохожих не могли поверить своим глазам и хватались за смартфоны, чтобы записать все на видео.

- Таксы просто так от него не отвязались бы, если бы мы не ушли оттуда в конце концов. Они у меня не агрессивные, просто очень любопытные. Таксы эти охотничьи. Поэтому, видимо, увидели новый объект для себя, с которым никогда не сталкивались раньше, - рассказывает Вера.

На ПМЭФ-21 роботу было скучновато - бегать не за кем! Фото: Артем КИЛЬКИН

Девушка опубликовала смешной видеоролик о приключении собак в своем TikTok. За день запись собрала 5,5 тысяч лайков и 61 тысячу просмотров.

Теперь Петербург может спать спокойно, восстания машин не предвидится. К слову, в Северной столице полно интересных представителей животного мира. Вот, например, сотрудник шиномонтажа на досуге гуляет с породнившимися кошкой и вороной.

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