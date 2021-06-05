Филипп Киркоров приехал подбодрить футболистов сборной России. Фото: РФС

Филипп Киркоров не смог забить гол Артему Дзюбе. Это выяснилось на сборах, где национальная команда России готовится к ЕВРО-2020. Перед стартом турнира наши футболисты проведут товарищеский матч с Болгарией и Киркоров, как не чужой обеим странам человек, вызвался петь гимн перед игрой. А до этого он приехал в расположение сборной, где перепутал Фернандеса с Оздоевым и познакомил сына с Дзюбой.

- Приехал поддержать ребят на тренировку, встретиться с главным тренером, легендой спорта Станиславом Черчесовым. Попробовал забить гол капитану, но король футбола спас ворота, - написал Киркоров в своем Инстаграме.

Дзюба не остался в долгу и опубликовал уже на своей страничке, как Киркоров бьет пенальти.

- Было очень приятно встретиться и познакомиться с королем эстрады. Здорово, что ваш сын так любит футбол и болеет за сборную России. Надеюсь, вам у нас понравилось. А вот пенальти надо бы вам потренировать, - пошутил капитан российской сборной.

Напомним, что контрольный матч Россия-Болгария 5 июня станет последней проверкой готовности перед стартующим 11 числа чемпионатом Европы. Первый матч на турнире россияне проведут уже 12 июня, игру с бельгийцами примет Санкт-Петербург.

А всего в Северной столице состоится шесть матчей группового этапа, в том числе два с участием российской сборной (12 июня с Бельгией и 16 июня с Финляндией), а также один четвертьфинал.

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