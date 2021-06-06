В Петербурге прошел турнир для юных футболистов «Новые люди CUP»

В спортивном мероприятии приняли участие около 80 детей. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Колпинском районе Санкт-Петербурга состоялся турнир по мини-футболу среди учеников местных школ. Генеральным партнером события выступила соревнований партия «Новые люди».

В спортивном мероприятии приняли участие около 80 детей. Это ребята разных возрастов из школ Колпинского района - №№ 401, 452, 454, 476, 467 и 456. Турнир проходил в несколько этапов на крытом манеже. Всем юным футболистам организаторы вручили подарки – спортивную форму, рюкзаки, мячи. Спортсмены из школы №456, занявшие первое место, также получили беспроводные наушники.

Как рассказал Валентин Орлов, учитель физкультуры в школе №401, такого рода турниры в отдаленных районах Петербурга проходят крайне редко. Важно и то, что на турнире ребята также смогли пообщаться с профессиональными спортсменами. Юные футболисты выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться и получить автограф почетного гостя – четырехкратного чемпиона России по футболу в составе «Зенита» Дениса Терентьева.

Всем юным футболистам организаторы вручили подарки.

Главная задача турнира «Новые люди CUP» - увести подростков с улиц на спортплощадки. Для этого, полагают организаторы необходимо развивать детско-юношеские секции по футболу, показывать школьникам, что у каждого есть шанс добиться успеха в спорте.

- Я рад, что партия «Новые люди» поддержала идею проведения детского турнира в Петербурге. У современных детей должны быть все возможности для развития в спорте, даже если они выросли в небогатых семьях и учатся в обычных школах. Сегодня воспитанники школьных секций знали, что за ними наблюдают состоявшиеся спортсмены и приглашенные футбольные агенты. У них был шанс проявить себя, - рассказал организатор турнира, директор футбольного PR-агентства Игорь Шумилин.

Почетный гость турнира - четырехкратный чемпион России по футболу в составе «Зенита» Денис Терентьев.

На турнире также присутствовали представители юношеских сборных. Они рассказали, что сами еще недавно занимались в школьных секциях, тоже сталкивались с трудностями. Так, игрок молодежной женской команды «Зенит» Ксения Батова отметила, что наличие успешного примера и встречи с кумирами мотивировали ее начать карьеру в профессиональном спорте.