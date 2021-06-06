«Перенервничали»: Скульптор извинился за неправильный орден на памятнике Александру III в Гатчине

Скульптор извинился за неправильный орден на памятнике Александру III, который открывал Владимир Путин. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Скульптор Владимир Бродарский, создавший памятник Александру III, извинился за неправильный орден, изображенный на груди царя-миротворца. Напомним, монумент открыли накануне в Гатчине, что в Ленобласти. На торжественной церемонии присутствовал лично Владимир Путин и первые лица Петербурга и 47-го региона. Президенту памятник очень понравился.

- Не человек, а скала! Просто супер! – похвалил скульптора Владимир Путин.

На открытии памятника на Александре III был неправильный орден, но президент все равно восхитился монументом. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Правда, чуть погодя, в Сети стали обсуждать, почему у императора шесть, а не восемь лучей на ордене святого апостола Андрея Первозванного. Вести быстро дошли до самого скульптора, и он признал, что произошла техническая ошибка. Орден быстро заменили на правильный.

- Я потрясен благодарностью президента! И памятник прекрасный, и орден правильный! Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно, - написал Владимир Бродарский в своем Instagram.

Добавим, что монумент отлили из бронзы, создание памятника заняло три года. Основой послужил проект скульптора Паоло Трубецкого 1899 года. Сейчас на правильную версию Александра III можно посмотреть во дворе Гатчинского дворца.

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