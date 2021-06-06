«Играла у берега»: Босая 7-летняя девочка пропала на пляже в Репино

В Петербурге на пляже пропала 7-летняя девочка, отдыхавшая с папой и бабушкой. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге разыскивают 7-летнюю девочку, которая пропала на пляже в Репино. От маленькой Евы нет вестей уже пару часов. Родные девочки обратились за помощью к волонтерам отряда «ЛизаАлерт» и полиции. Сейчас пляж и окрестности тщательно прочесывают.

- С 6 июня нет информации о местонахождении девочки. Ее приметы: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы, карие глаза. Была одета в розовый комбинезон и розовую кепку, - сообщается в сводке поискового отряда.

«Комсомолка» поговорила с участником поисков. По словам женщины, девочка отдыхала на пляже с папой и бабушкой.

- Играла у берега. Буквально упустили из виду на 7 минут, и все на пляже стали искать, объявили по громкоговорителю, но безрезультатно. Полиция, МЧС приехали. Ждем «ЛизуАлерт», вызвали кинолога. Она босиком, без обуви, - рассказывает очевидец.

ОБНОВЛЕНИЕ: девочку нашли в 7-ми километрах от пляжа.

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