Завершены поиски босой 7-летней девочки, пропавшей на пляже в Репино

Спасатели МЧС прочесали 7 километров в поисках пропавшей 7-летней девочки в Репино. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

Спасатели МЧС объявили о завершении поисков 7-летней девочки, пропавшей на пляже «Чудный» в Репино днем 6 июня. Напомним, по словам очевидцев, малышка отдыхала вместе с папой и бабушкой, но они отвлеклись на пару минут, а ребенка уже не было. Исчезнувшую девочку искали всем миром: отдыхающие, сами родные, кинологи, полиция, волонтеры отряда «ЛизаАлерт». К счастью, малышка нашлась. В 7 (!) километрах от пляжа. Причины побега не сообщаются.

- Она была на соседнем пляже. Воссоединения с родными я не видела, папу и бабушку туда отвезла полиция, - рассказала «КП-Петербург» участница поисковой операции.

Судя по сообщениям другого очевидца из группы регионального отряда «ЛизаАлерт» во «Вконтакте», девочка жива, здорова и даже улыбается и радуется.

- Сообщение о пропаже ребенка поступило в 17:39. Были организованны поиски вдоль береговой линии и на воде, в ближайших лесных массивах. Ребенка обнаружили на соседнем пляже в 7-ми километрах. Передали родителям. В поисках от МЧС участвовали 6 единиц техники и 30 человек, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

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