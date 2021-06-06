Дневник охранника школы: «Защитить детей от стрельбы можно, умерев первыми»

Как работает система безопасности разных школ? Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После трагедии в казанской школе № 175, где 19-летний Ильназ Галявиев убил 9 человек, среди которых были 7 детей, начались дискуссии – мог ли охранник остановить преступника, был ли там вообще такой человек и – еще шире - как избежать подобных трагедий? «Комсомолка» пообщалась со школьным охранником из Подмосковья и узнала, сложно ли ей было устроиться на это место и как она сама оценивает безопасность в учебных заведениях. Получился настоящий дневник-исповедь.

«ГЛАВНОЕ ИМЕТЬ СПРАВКУ ОТ ПСИХИАТРА»

Мне 68 лет. Раньше была начальником военно-учетного стола в военкомате, но после выхода на пенсию работать дальше мне не дали, - поэтому пошла охранником. Собеседование было обычным: ответила на вопросы, какое у меня образование и как отношусь к детям. Ну, еще предоставила справки от психиатра и невропатолога. Еще, чтобы получить лицензию на охранника, проходила обучение в МВД в течение года. Это обычные курсы, где рассказывали, что, например, делать, если есть угроза со стороны посетителей и как нужно защитить детей. Общие правила, которые на самом деле сводятся к тревожной кнопке. По окончанию обучения я сдала экзамены и после этого вышла на работу. Периодически нам проводят тесты, чтобы освежить в памяти знания. За 7 лет, что я работаю охранником в одной из подмосковных школ, я несколько раз их без проблем проходила.

Камеры наблюдения есть, но помогают не во всех случаях Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«РАБОТАЕМ ПО ДВОЕ СУТОК ПОДРЯД, СОН 4 ЧАСА»

Я заступаю на смену в 7 утра. Работаю двое суток подряд. Некоторые вкалывают и по 14 дней бессменно, бывает, и по 30 суток! Но это уже другая история, это вахта называется. Отдых за одни сутки положен только 4 часа, поэтому, спишь, как можешь - в кресле или, если есть куда прилечь, ложишься. Кровать для охранников не предусмотрена, но я лично себе добивалась спального места – хоть ноги протянуть! Учреждение пошло навстречу, купили мне диван.

Насчет еды - тоже отдельная глава. Обеденный перерыв длится 15-20 минут, но определенного часа для этого нет, хотя по закону полагается. Поэтому ем я, когда выдается свободная минута. Например, прошла перемена и начался урок – значит, самое время бегом перекусить. Но есть нюанс. На рабочем месте ни кушать, ни чай пить нельзя! Убежать в укромный уголок? Именно! Но сначала нужно найти себе замену. Обычно выручает заместитель

директора по безопасности. Но главное, чтобы она в этот момент была свободна и могла меня подменить!

Школы в больших городах оборудованы домофонами

«ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ – МЫ БЫДЛО»

Как у нас в школе устроен пропускной режим? Есть домофон с камерой, двери на магните. Но я знаю, что есть много школ, в которых и этого нет – заходи, кто хочет!

Пока дети утром идут в школу, все двери открыты. Они заходят, начинается урок, и двери закрываются. Дальше появляются родители, которым приходится постоянно открывать-закрывать дверь. Но это не самое страшное. Каждого взрослого я обязана спросить, к кому он, а также записать в журнал визитов. Но не все эта бюрократия нравится – могут и трехэтажным матом покрыть. Если честно, нас частенько просто втаптывают в грязь, оскорбляют. Я слышала в свой адрес такие слова и «тварь», и «мразь». Это только то, что можно пересказать цензурно. Авторитета у нас нет. Охранник для родителей – это быдло, а дети, видя такое отношение к нам, копируют их. И в следующий раз, если сделать замечание такому ребенку, в ответ раздается как минимум: «Да пошла ты». Повлиять на это мы, увы, не можем - рычагов нет.

Во многих школах сейчас стоят турникеты, у нас же на входе - металлоискатель. Если он сработает, я обязана досмотреть ученика. Но у меня за 7 лет он ни разу не срабатывал. Видимо, потому что никто ничего запрещенного не приносил.

По словам охранников, не все родители с ними вежливы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Также периметр школы оборудован камерами. Трансляция с них выводится на монитор. Смотреть нужно и за монитором, и за детьми, и за входом в школу. Все это делает один человек.

Оружия у нас, конечно, нет – запрещено. Лично я вооружена только двумя предметами – тревожной кнопкой, которая у меня всегда под рукой, и резиновой дубинкой – это привилегия того, что я работаю через ЧОП.

«УМЕРЕТЬ ПЕРВОЙ»

Если дверь открыта, и заходит человек с оружием, как в Казани, то у меня есть только один вариант, как поступить – нажать тревожную кнопку и встать у него на пути. Это такая обязанность. Если он начнет стрелять, пусть стреляет - меня первую убьет. Я, конечно, могу применить к нему дубинку, но, сами понимаете, что против пистолета или ружья – это бесполезный фокус. Так что, считаю, предотвратить то, что произошло в Казани, обычному охраннику невозможно. Все, что в его, считай, моих, силах - закрыть своей грудью учеников, умереть первым. И такие риски за 15 тысяч в месяц! Да, моя зарплата в Подмосковье – всего 1 тысячу 200 рублей в сутки. Думаю, что в ближайшее время я все же уволюсь.

По словам охранников, предотвратить трагедию в Казани в одиночку они не смогут Фото: из социальной сети

А КАК ДРУГИЕ ОХРАНЯЮТ?

Петербург.

Юрий, 52 года.

Спортсмен, владеет навыками стрельбы.

- Я владею оружием, но приносить его в школу нам запрещено. По сути, мы исполняем работу вахтера – выдаем ключи учителям. Охранник беззащитен, как и любой первоклассник, уборщица или учитель.

Соликамск.

Евгения, 38 лет

- Я охранник, с 2010 года работаю по детским учреждениям. В школе металлоискатель срабатывает на каждого ученика, учителя и так далее. В целом же у нас около 1000 учеников и проверить каждого – нереально. Если я буду так делать, то дети будут попадать на уроки к концу смены, а еще этот металлоискатель можно обмануть и спокойно пронести нож на своем теле. От таких нападений, как в Казани и Керчи, мы не можем защитить детей – только Россгвардия. Поймите, мой сын посещает школу, где сидит вахтер, там даже нет охранника с удостоверением. Но опять же, я охранник с удостоверением и задаю себе вопрос, что я безоружная могу сделать против вооруженного дурака? Кнопку нажать, и то если успею. И что я за это получаю? 60 рублей в час, если соблюдать ТК и работать в обычном режиме, то это 10 тысяч рублей в месяц. Если живешь на работе, то до 18-20 тысяч рублей можно дотянуть. И это если хороший начальник и все без штрафов.

Главное, по словам охранников, не пустить нарушителя внутрь школы

Самара.

Анна, 60 лет

- Была я охранником, проходили подростки через турникет. Сумки, рюкзаки просишь открыть и показать, так там такой ор стоял: «Мама - депутат, папа -судья, тетя – прокурор». Все умные стали, кричат со знанием дела, что мы не имеем права их проверять. Да и металлодетектор не спасение - замотаю в магнитную пленку и пронесут оружие. Захотят - найдут сообщника и на шпагате через окно протянут. Ни в одной школе нет такого видеонаблюдения, чтобы это вовремя отследить.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как обезопасить детей в школе?

- Если все правильно организованно, то трагедии, как в Казани не будет, - уверен гендиректор охранной фирмы «Титана» Сергей Алексеев. - Двери калитки школы должны быть заперты и открываться по домофону, который оборудован видеонаблюдением. Они не должны сами по себе открываться, также охрана не должна пропускать через них неизвестных. То есть, уже на стадии ограждения школы вооруженные люди должны отсекаться.

Стороннее лицо, у которого нет пропуска, на территорию попасть не может. Если кто-то пытается преодолеть эту калитку - это уже тревога. Охрана нажимает кнопку и запирает двери школы. При этом в самой школе должны быть двойные и железные двери, межу ними тамбур. Обе двери должны быть закрыты. В Казани всего этого не было. В случае проникновения человека, должна работать экстренная система оповещения. Услышав ее, все кабинеты должны закрываться, в них нужно баррикадироваться. Вообще для таких случаев должен быть план, должны проводиться тренировки с привлечением администрации школы, охранной организации и оповещением полиции. Вооружать же охранников школы не стоит. Это создаст чувство ложной безопасности у охранника, а у учащихся - желание завладеть оружием.

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