Шесть скверов и парков озеленят в Петербурге в 2022 году

После разработки концепций по каждому зеленому адресу пройдут общественные обсуждения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург подвел итоги народного голосования по 22 зеленым адресам города на Неве, которые нуждаются в благоустройстве. Опрос жителей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на сайте стартовал 26 апреля и продолжался больше месяца. За это время 22 сквера, парка и сада выстроились в рейтинг.

Больше всего рвения проявили жители Невского, Красногвардейского, Московского, Фрунзенского, Приморского и Петроградского районов. Благодаря их голосам уже в следующем году начнутся работы по благоустройству шести объектов, признанных победителями. Речь идет об общественном проспекте на Дальневосточном проспекте, набережной Карповки, Федоровском и Молодежном скверах, Пейзажном и парке Авиаторов. Остальные участники начнут преображаться в срок вплоть до 2029-го. Привести в порядок все 22 объекта обещают до 2030 года.

Как быстро шестерку победителей реконструируют, зависит от сложности каждого конкретного объекта. Впрочем, после разработки концепций и дизайн-проектов по каждому зеленому адресу пройдут общественные обсуждения.

КОНКРЕТНО: Когда начнут благоустраивать ваш сквер?

В 2022 году:

– общественное пространство на Дальневосточном проспекте (Невский район) – 17 198 голосов,

– Пейзажный парк (Красногвардейский район) – 16 431 голос,

– парк Авиаторов (Московский район) – 7925 голосов,

– Федоровский сквер (Фрунзенский район) – 4032 голоса,

– Молодежный сквер (Приморский район) – 3507 голосов,

– набережная Карповки от Карповского до Барочного моста (Петроградский район) – 2535 голосов.

В 2023 году:

– Кондратьевский сад (Калининский район) – 2242 голоса,

– бульвар на улице Циолковского (Адмиралтейский район) – 1798 голосов,

– бульвар на 19-й линии (Василеостровский район) – 1730 голосов.

В 2024 году:

– сквер на проспекте Ветеранов (Красносельский район) – 1718 голосов,

– Полюстровский сад (Выборгский район) – 1683 голоса,

– Любашинский сад (Калининский район) – 1647 голосов,

– сквер на проспекте Маршала Жукова (Кировский район) – 1436 голосов,

– парк Дальняя Рогатка (Пушкинский район) – 1121 голос,

– Ржевский коридор (Красногвардейский район) – 873 голоса,

– сквер между домами 7 и 13 по Южной улице (Колпинский район) – 724 голоса.

В 2026 году:

– сквер между домами 79 и 101 по Санкт-Петербургскому шоссе (Петродворцовый район) – 719 голосов,

– Калужский сквер (Центральный район) – 441 голос.

В 2027 году:

– Вяземский сад (Петроградский район) – 399 голосов,

– сквер Подводников (Кронштадтский район) – 393 голоса.

В 2028 году:

– Паровозный сквер (Курортный район) – 354 голоса,

– сквер на пересечении Большой Пушкарской и улицы Воскова (Петроградский район) – 354 голоса.

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