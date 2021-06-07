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Звезды7 июня 2021 15:33

Иск на 50 миллионов к Ксении Собчак за вопрос о «панели» подала юрист из Петербурга

Девушке не понравился намек на ее сравнение с эскортницами
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Ксению Собчак пообещали наказать через суд за вопрос про "панель" на ПМЭФ.

Ксению Собчак пообещали наказать через суд за вопрос про "панель" на ПМЭФ.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Юрист из Петербурга подала иск на 50 миллионов о защите чести и достоинства к телеведущей Ксении Собчак. Причиной стал безобидный, казалось бы, вопрос «На какую панель вы пришли», заданный в ходе Петербургского международного экономического форума. Позднее на ютуб-канале Собчак вышел сюжет про «форумчанок» - красивых девушек с ПМЭФ. Юрист посчитала, что в этом был намек на ее сравнение с охотницами за богачами и даже эскортницами.

- Этот форум - важнейшее событие в течении года, которое освещали все СМИ и известные блогеры. Не обошлось и без Ксении Собчак Которая устроила откровенную провокацию красивых женщин запустив рубрику #форумчаночка, - написала юрист в своем Инстаграме (орфография сохранена - прим. ред.). - Человек, который более 10 лет вел проект «Дом-2» конечно же знает, что грязь, сплетни и неадекват притягивают больше всего. Именно этим Ксения Анатольевна и занималась на форуме, провоцируя красивых женщин.

Девушка пообещала не оставить провокацию со стороны телеведущей без ответа и заявила, что готова судиться с ней.

Сама Ксения Собчак уже прокомментировала угрозу разборок в суде, ответив девушке-юристу также в соцсетях.

- Какая замечательная новость, уже вижу задорно горящие огоньки глаз: проучили ведьму, скандалистку, сейчас-то она запоет. Боюсь, что нет. Не запоет, - написала Собчак в своем телеграмм-канале «Кровавая барыня». - Дорогая Эльнара, ну вы серьезно? Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак?

Далее телеведущая отметила, что сомневается в перспективах судебного рассмотрения дела, но все же просит прощение, если ее не так поняли.

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