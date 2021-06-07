В Петербурге прошел торжественный прием Эрмитажа и компании Procter&Gamble

Директор государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский и глава Procter&Gamble в Восточной Европе Сотириос Маринидис. Фото: Пресс-служба компании Procter&Gamble

В Эрмитажном театре состоялся торжественный прием Государственного Эрмитажа и компании Procter&Gamble, знаменующий новый этап партнерства и открывающий ряд юбилейных мероприятий, запланированных компанией P&G в честь 30-летия деятельности в России.

С приветственными речами к гостям вечера, который занял достойное место в череде культурных событий в период проведения Петербургского Международного Экономического Форума, обратились директор государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский и глава Procter&Gamble в Восточной Европе Сотириос Маринидис. В рамках приема в Эрмитажном театре состоялся гала-концерт звезд балета Мариинского и Михайловского театров.

Долгосрочное стратегическое партнерство одного из крупнейших музеев мира и глобального лидера рынка потребительских товаров стартовало в декабре 2020 года, чтобы способствовать сохранению и популяризации культурных ценностей России в целом и развитию новых форматов доступа широкой аудитории к произведениям искусства.