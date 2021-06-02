Награждены победители фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury XXI

Общее количество гостей за два дня мероприятия превысило тысячу человек. Фото: предоставлено организаторами

26 и 27 мая Международный фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury XXI провел церемонию награждения победителей в киноконцертном зале «Мир» на Цветном бульваре! Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что «Меркурий» стал одним из самых масштабных и ярких событий нынешнего года.

Члены жюри и победители премии поблагодарили команду за высокий уровень организации работы на всех этапах и поделились впечатлениями.

Silver Mercury ставил перед собой цель, провести церемонию награждения в формате offline, ещё лучше и ярче, чем в прошлом году, и сейчас можно говорить, что ему это удалось.

Вместе с режиссером церемонии Натальей Авдеевой и её командой организаторы сделали невероятное шоу: многие гости говорили, что неожиданно для себя попали словно на «Евровидение».

Танцевальные коллективы, акробатические номера, яркие костюмы и декорации, музыканты, кавер-группы, лазерное шоу, интерактивная welcome-зона – сделали свое дело. Параллельно с вручением наград, проходившим на главной сцене, ведущий брал интервью у победителей! Посмотреть все интервью можно также в записи трансляции.

Церемония сопровождалась захватывающей программой, покорившей каждого представителя рекламной индустрии.

Среди приглашённых артистов выступили: UNITY SHOW, Струнный квартет MARIBEL, Артём Лёшин и Денис Леонтенков – ведущие события, LU Media, Модельное агентство BAZAmodel, кавер-банда ЗОЖ (Зажигательный Образ Жизни), Кавер-группа МОЛНИЯ, Московская кавер-группа BIG HIT, ведущий прямого эфира – Виктор Владимиров, Sofi Maltseva – электровиолончель.

Silver Mercury увеличил количество номинаций в 2021 году до 88, поэтому каждый проект смог найти свою нишу. Огромная работа была проведена с 360 членами жюри, которые на протяжении 2 этапов голосования очно в online-режиме оценивали 664 поданные заявки!

По итогам 2021 года были присвоено 34 золотые награды.

С полным списком победителей можно по ссылке.

Общее количество гостей за два дня мероприятия превысило тысячу человек, после - каждый смог сделать памятное фото в самых красивых фотозонах от PRO INTERACTIVE и поблагодарить организаторов или лично Михаила Симонова.