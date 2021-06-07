«Он был не таким здоровым, как все думали»: Что стало истинной причиной смерти 39-летнего актера Артема Анукова, которому приписывали роман с Татьяной Булановой

Артем скончался в больнице, не приходя в сознание Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге готовятся к прощанию с 39-летним Артемом Анчуковым, скончавшимся от коронавируса. Артист был не только успешным шоуменом, но и талантливым актером, который успел сняться в культовых сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Молодежка» и «Мажор». В последнее время Артем выступал и как певец - выходил на сцену с Татьяной Булановой, ходили даже слухи, что между ними романтические отношения, но позже Артем и Татьяна это опровергли. Для близких артиста его смерть стала настоящим шоком. Ведь, казалось, Анчуков молод, здоров и у него вся жизнь впереди. «КП» выяснила истинные причины смерти Артема, а также узнала о его планах и мечтах, которые он не успел реализовать.

«ПЕРЕЖИВАЛ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ РОЛЕЙ»

В июле Артему должно было исполниться 40 лет, но из-за того, что всю жизнь он занимался карьерой, семьей обзавестись не успел. Личная жизнь, по словам друзей Анчукова, у него всегда была на втором плане. Однако у артиста была мечта... но и ее он не успел исполнить.

Анчуков хотел развивать карьеру певца Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Артем хотел вернуться на Бали, где мы как-то мы снимали «телемувик», который еще не появился на платформах, - рассказал «КП-Петербург» друг Артема, креативный продюсер студии Super 8 Сергей Захаров. - Ему там очень понравилось, и он хотел когда-нибудь оказаться там снова. Может, не на съемках, а просто отдохнуть. «Телемувик» был забавный – якобы на Землю упала капсула с «Чужим», и вирус начал распространяться, зомбировать людей. Веселое кино, и Артем там играл роль богатенького сына англичанина.

В последнее время, по словам Сергея Захарова, Артем грустил, что сфера шоу-бизнеса после карантина немного просела.

- Артем хотел сниматься побольше, потому что любому актеру без съемок не очень хорошо, - поясняет Сергей Захаров. – Но у него было новое увлечение - пение. С Таней Булановой они записали сначала одну песню, на которую мы осенью снимали клип. А сейчас и вторую - про белые ночи. Артем неплохо пел и собирался в этом плане развиваться. Он все время думал о карьере. Про семью я не особо слышали от него, если про маму только. А вот со здоровьем у него как раз все было окей. Он даже привел себя в форму, похудел. На здоровье он вообще не жаловался.

Артем в последнее время выступал с Татьяной Булановой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«МАМА, Я БОРЮСЬ!»

Анчуков был максимально погружен в работу, поэтому когда заболел в середине мая, не придал этому значения. Думал, простуда. Об этом он даже рассказал своей близкой подруге Татьяне Булановой. Тогда никто из них и предположить не мог, что все закончится трагично.

- Артем думал, что простыл на съемках. Тем не менее, на следующий же день сделал тест на коронавирус и результат оказался положительный, - поделилась с «КП» Татьяна Буланова. – Артем при этом хотел поставить вакцину от вируса, но, видимо, не успел… Вообще, он всегда следил за своим здоровьем и вел здоровый образ жизни. О каких-то его болезнях я не знаю.

О болезнях Артема ничего не знает и его семья. Одна из последних, с кем общался артист, была его мама.

- Мой сын просто хотел жить, - вздохнула в разговоре с «КП-Петербург» мать Артема Марина Чистякова. – Болезнь началась неожиданно. Артем сказал мне, что у него температура, после этого он сам сдал тест на ковид, а потом сразу же обратился к врачам. Он все меры принял сразу, не затягивая ни дня. В последнем нашем разговоре сын мне сказал: «Мама, я борюсь». После этого попал в реанимацию. Он, как и врачи, как и мы, думал, что победит болезнь, но не смог.

Артем строил успешную карьеру и не думал о личной жизни Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ УСУГУБИЛИ КОВИД»

Однако «КП-Петербург» удалось узнать истинную причину болезни Артема. Оказывается, поражение легких у артиста было тотальным. Перед смертью он был на искусственной вентиляции легких в медикаментозной коме. Врачи до последнего боролись за его жизнь, консультировались со всеми, с кем можно. Но, увы, актер скончался, не приходя в сознание. По данным «КП-Петербург», артист не был таким здоровым, как выглядел, а имел ряд хронических заболеваний. Ковид, инфекция и дыхательная недостаточность привели его к смерти.

Отпевание Артема Анчукова пройдет в 13:30 8 июня в Андреевском соборе на Васильевском острове. После этого в 17:00 начнется прощание на «Тинькофф арене».

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