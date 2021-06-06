Умер актер Артем Анчуков, выступавший в дуэте с Татьяной Булановой

В Петербурге умер 39-летний актер Артем Анчуков. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге умер актер Артем Анчуков, которого знают по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Молодежка», «Мажор», а также по совместным выступлениям с певицей Татьяной Булановой. Артистка подтвердила «Комсомолке» скорбную весть и рассказала, что произошло с 39-летним мужчиной, который был в самом расцвете сил и имел множество планов.

- Да, к сожалению, да – Артем скончался. Коронавирус унес его жизнь. Осложнения пошли. Так получилось, что уже ничего не сделать было, - рассказала «КП-Петербург» Татьяна Буланова.

У дуэта было много планов на будущее, которым не суждено сбыться из-за злосчастного коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, совсем недавно певица приходила в студию радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM вместе с Артемом Анчуковым, где они развеяли слухи о романе между собой. Тогда они рассказывали о совместной песне, клипе на нее и с горящими глазами анонсировали свои выступления. Сейчас все творческие планы дуэта по понятным причинам пошли под откос.

Добавим, что Артема Анчукова знают и поклонники единоборств – он был известным ринг-анонсером на ММА.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования коллегам, родным и близким Артема.

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