«Мы друг друга угнетали, были несчастны»: Ильич из Little Big впервые откровенно рассказал о разводе с Ирой Смелой

Ильич из Little Big назвал причины развода с Ириной Смелой. Фото: instagram.com/iliyaprusikin / smelaya_ira

Солист известной российской группы Little Big, неформального победителя Евровидения-2020, впервые откровенно рассказал о расставании с Ириной Смелой. Ильич пришел в гости к давнему другу Даниле Поперечному на подкаст «Без души» (на YouTube-канале стендап-комика), где впервые порассуждал о проблемах брака с экс-супругой и причинах совместного несчастия. Напомним, Прусикин развелся с «Татаркой» в 2019 году. Тут же в соцсетях поклонники певца стали обвинять в произошедшем солистку Little Big Софью Таюрскую, называя ее разлучницей. Лишь через два года она призналась Ксении Собчак, что все-таки встречается с Ильей.

Сам Ильич призывает фанатов к разуму и говорит, что развелся он совсем по другой причине.

- Мы действительно встречаемся с Соней. Но мы расстались с Ирой в 2019 году, поговорили как взрослые люди. Мы дали себе время подумать с Ирой. Расстались мы по простой причине. Мы друг друга просто угнетали. Не то чтобы угнетали, ну мы… Мы были несчастны. Ей хотелось мужского тепла. Чтобы за ней ухаживали. А я не мог этого ей дать, потому что я был далеко, на турах, на съемках. За это у нее была обида на меня. И холод ко мне. Мы жили оба несчастно. В какой-то момент мы поговорили и решили разойтись, - признается Илья Прусикин.

Отреагировал солист Little Big и на хейтеров, которые ругали его за то, что он якобы не раз специально бросал жену с маленьким ребенком, а сам отдыхал или уезжал на гастроли. Ильич заверяет, что Ира Смелая воспитывала сына Добрыню не одна, а с хорошей няней, помогавшей ей с самого рождения малыша. Как говорит Прусикин, он без ума от ребенка и находится в хороших отношениях с бывшей супругой.

- Я часто вижусь с Добрыней. Живут они теперь в Москве. Мы созваниваемся, переписываемся каждый день. Я говорил и буду говорить всем, что Ира для меня один из лучших друзей, до сих пор. Я буду любить ее до конца жизни. Потому что такого ребенка сделать… Ну просто, спасибо ей! Так получилось, что мы расстались, но глупо перестать любить человека. У меня к ней очень нежные чувства, были и остаются. Любовь ведь это не влюбленность, не романтические чувства, которые на самом деле являются нездоровой увлеченностью, - рассуждает Ильич.

Зашла речь, естественно, и про Соню Таюрскую. Прусикин не скрывает, что они начали встречаться, можно сказать, случайно. Он точно не помнит детали, но на какой-то вечеринке у них с Софьей случился внезапный секс. А потом все и «понеслось».

- Когда мы начали встречаться с ней, периода романтизма просто не было. Сразу любовь пошла! Это очень странно, но зато при этом у тебя голова чистая. Самое главное – и у нее, и у меня нет личной жизни. Вся наша жизнь это группа, съемки и так далее. Отсутствие нашей личной жизни стало нашей личной жизнью. По факту мы всегда вместе и не надоедаем друг другу, - рассказывает Прусикин с горящими глазами.

Добавим, что ранее Ильич дал понять фанатам, что ни о какой свадьбе с Соней речи не идет. К слову, Таюрская точно не беременна, о чем он с улыбкой сообщил Поперечному.