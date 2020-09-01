"Ты стала яблоком раздора": Вокалистку Little Big Соню Таюрскую затравили в соцсетях из-за развода Ильи Прусикина

Вокалистку Little Big затравили после сообщения о разводе лидера группы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Комментарии в социальных сетях на страницах двух участников группы Little Big не утихают. Поклонники группы ведут жаркие споры по поводу развода лидера квартета Ильи Прусикина с Ириной Смелой. О расставании пара официально объявила в понедельник, 31 августа 2020 года. Несмотря на то, что супруги объяснили причину развода - семья на расстоянии, не семья, фанаты в соцсетях решили, что Ильич (Прусикин), скрывает истинную причину в виде своей коллеги - солистки группы Сони Таюрской.

- Соня, не ты ли стала яблоком раздора в семье Ильи и Иры? Очень грустно, что так произошло, - стали писать подписчики в комментариях у Сони на странице.

- Только после долгих лет замужества ты поймешь и поставишь себя на ее место, - заявила одна из пользовательниц.

Другие стали призывать Соню к ответу, намекая, что на виновата в разрыве семейной пары.

Такой же накал страстей и обвинений певицы появился и под видео, в котором Прусикин объявляет о разводе. Там поклонники стали обсуждать, что слухи о расставании пары уже ходят давно - полгода, не меньше. Тогда же появились предположения, что Ильич собирается сойти с Соней. Хотя были и противники такого мнения.

- У нее парень давно есть, все про это знают, - заступились за Соню поклонники.

- Причем тут Соня? Они же сами сказали что разошлись потому что, когда было много концертов, Ира была с ребенком и не видела Илью, а Илье не хватало Иры и Добрыни, - напомнили некоторые фанаты.

Сама же Соня устала от нападок и оскорблений подписчиков. Многие комментарии ей пришлось удалять, так как в них содержались прямые оскорбления без цензуры.

Напомним, что Илья Прусикин и Ирина Смелая были в отношениях с 2014 года, в 2016-м году они скрепили свою любовь браком и даже родили сына. Однако супружеская жизнь дала трещину, и они решили развестись, заявив всем, что все равно остаются близкими друзьями. Поклонники же заявили, что считали их идеальной парой и больше в любовь не верят.

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