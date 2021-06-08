Церковь из фильма «Остров» сгорела в Карелии

Деревянная церковь-декорация к фильму "Остров" сгорела в Карелии. Фото: vk.com/pozarnayachast22kem

Церковь из фильма «Остров» сгорела 7 июня. Деревянное здание располагалось на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии и было одной из местных достопримечательностей.

- 7 июня в 17:38 подразделения Отряда пожарной службы по Кемскому району, шесть человек личного состава и две единицы техники, привлекались для ликвидации пожара в бесхозном строении по адресу: поселок Рабочеостровск, район улицы Портовая, на берегу залива Белого моря. Пожар ликвидирован 21:00, - сообщает пресс-служба отряда на своей странице ВКонтакте.

Так церковь выглядела в последнее время. Фото: Андрей Рогалевич Вконтакте / vk.com/id50911023

Несмотря на усилия пожарных, огонь полностью уничтожил деревянную постройку: «Была декорация и нет декорации»; «Сперва храм в Кондопоге, теперь это. Печально. Немного рад, что успел застать прошлым летом. Грустно, что многие уже не успеют», - пишут в комментариях местные жители.

От туристической достопримечательности ничего не осталось. Фото: vk.com/pozarnayachast22kem

Как отмечает депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич, церковь была не настоящей, ее сделали специально для съемок фильма около 15 лет назад.

- В Карелии дотла сгорела бывшая соляная изба, которая была перестроена в церковь для съёмок фильма Павла Лунгина «Остров». Последнее время здание никем не эксплуатировалось и было, в общем-то, бесхозным. И вот он итог. С таким отношением странными кажутся размышления чиновников о туристической привлекательности республики, - пишет депутат в соцсетях.

Церковь перестроили из избы для съемок фильма. Фото: кадр из к/ф "Остров", режиссер Павел Лунгин.

Справка «КП»:

Фильм «Остров» режиссера Павла Лунгина был снят в поселке Рабочеостровск Кемского района Карелии в 2006 году. В 2007-м удостоен российских кинематографических наград «Ника» и «Золотой орел». Главные роли в картине исполнили солист рок-группы «Звуки Му» Петр Мамонов, а также актеры Виктор Сухоруков, Дмитрий Дюжев и другие.

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